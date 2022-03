forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Theodor Haugen / Forsvaret

Amerikansk Nato-fly styrtet i fjellet i Nordland: Fire personer omkommet

Politiet i Nordland bekrefter at fire personer omkom etter at et amerikansk fly av typen V-22 Osprey styrtet i Beiarn kommune i Nordland fredag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et mannskap på fire var om bord på flyet, som var ute på et treningsoppdrag i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response.

– Politiet har nå i natt cirka klokken kl 01.30 kommet fram til havaristen. Det er dessverre bekreftet at alle fire som var om bord i flyet er omkommet. Så langt politiet er kjent med er alle fire av amerikansk nasjonalitet, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i en pressemelding lørdag morgen.

Politiet har tidligere opplyst at det er redningshelikopter som har gjort observasjoner og ser store skader på flymaskinen. I tillegg er det fortsatt kaldt og dårlig vær i området.

– Politiet har iverksatt etterforskning og varslet Havarikommisjonen. Det er svært dårlig vær i området slik at det videre arbeidet på åstedet er avsluttet, men politiet vil ta det opp igjen så snart værforholdene tillater det, sier operasjonslederen.

Politiet opplyser også at Forsvaret varsler og følger opp de pårørende.

Havarikommisjonen og Kripos kommer etter planen til stedet lørdag.

Klikk for å aktivere kartet

– Amerikanere om bord

Flyets siste kjente posisjon var på Saltfjellet.

De skulle etter planen ha landet ved luftforsvarets base i Bodø rundt klokken 18 fredag ettermiddag, opplyser Forsvaret i en pressemelding.

Et redningshelikopter fanget opp et nødsignal, ifølge forsvaret.

En politibil står parkert utenfor Trones Skole i Beiarn, som blir brukt som koordineringssenter for redningsaksjonen.

Den amerikanske marinen sier til VG at de kjenner til hendelsen.

– Årsaken til hendelsen er under etterforskning. Vi samarbeider med norske myndigheter som leder denne operasjonen, sier pressekontakt Jacob Sugg.

Han vil ikke bekrefte hvorvidt mannskapet om bord var amerikanere. Utover det ønsker de foreløpig ikke å si mer.

Ingen teorier om hva som kan ha skjedd

Like før klokken 18.30 fikk Hovedredningssentralen i Nord-Norge melding om at flyet var savnet.

– Vi iverksatte umiddelbart ressurser for å søke i det aktuelle området de skulle fly, sier Ringen.

Den siste gangen forsvaret hadde radarkontakt med flyet var klokken 16.20, ifølge politiet.

Flyet er et Bell-Boeing V-22 Osprey-fly. Det er et amerikansk tomotors militært fly som tar av og lander som et helikopter og dreier motorene og flyr som et fly når det er i lufta.

Siden flytypen ble tatt i bruk av det amerikanske forsvaret i 2007, har de vært involvert i 28 ulykker av ulik alvorlighetsgrad, ifølge The Aviation Safety Network.

Under tester da flytypen ble utviklet, var den involvert i fire dødsulykker, med til sammen 30 døde. 16 personer har mistet livet i Osprey-ulykker siden 2010.

HRS har ingen teorier eller indikasjoner på hva som kan ha skjedd, eller om været kan ha noe med hendelsen å gjøre.

forrige





fullskjerm neste FLYTYPEN: Her er to amerikanske Osprey i Bodø 5. mars i år. 1 av 4 Foto: Cpl. Adam Henke / II Marine Expeditionary Force

– En alvorlig hendelse

Flere enn 30.000 soldater fra 27 land deltar på den pågående Nato-øvelsen.

– Dette er en alvorlig hendelse, sier generalløytnant og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, til VG.

Ordføreren i Beiarn kommune, Andre Kristoffersen, henviser til politiet, og sier til VG at han kommer tilbake med mer informasjon når han vet mer om situasjonen.

Havarikommisjonen er varslet

Oberstløytnant Ivar Moen, talsmann for Cold Response-øvelsen, henviste til Hovedredningssentralen fredag kveld, men bekreftet at hendelsen var i forbindelse med Nato-øvelsen.

– Flyet har operert ut fra Bodø de siste ukene i forbindelse med Cold Response, sier han til VG.

– Hvilken konsekvenser vil dette få for Nato-øvelsen?

– Det er altfor tidlig å si. Nå er det fullt fokus på redningsaksjonen, så får vi komme tilbake til det senere, sier han.