Storbrann i Malaga – flere enn 2000 er evakuert

Store mengder røyk la seg over deler av feriedestinasjonen Malaga fredag som følge av skogbrann. Store ressurser er satt inn for å få kontroll på brannen.

Brannen startet fredag ettermiddag og spredte seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 800 hektar er omfattet, ifølge den spanske lokalavisen Malaga Hoy.

Det er meldt om folk som bodde nær brannen, som flyktet med kjæledyrene sine. Til sammen rundt 2300 personer har nå blitt evakuert i områdene Alhaurín de la Torre og Alhaurín el Grande.

Røde Kors har omgjort et en idrettshall til et mottak med rundt 200 senger i tilfelle det trengs.

Flere enn hundre brannmannskaper og 15 luftenheter er satt inn for å håndtere flammene. I tillegg er det sendt ut totalt 15 ulike helikoptre og fly.

Motorveien !-404 ble stengt som følge av brannen.

Spiste opp åskammen

Bjørn-Tore Løvtangen var i bassenget i Fuengirola da naboen på takterrassen begynte å rope at det brant et par kilometer opp i fjellsiden. I begynnelsen så de bare litt røyk og flammer, men den spredte seg raskt.

– Vi kunne se brannen bare spiste opp åskammen, sa han til VG rett før klokken 16 fredag.

Det var minst to brannfly sving og flere helikoptre, ifølge Løvtangen, som sier han har bakgrunn innen redningsarbeid. Flyene og helikoptrene fløy over huset deres for å hente vann nede ved sjøen.

Mens VG snakket med Løvtangen, kom han med flere mindre utbrudd mens han observerte brannen.

– Åj, der tar det skikkelig. Nå ser jeg åpne flammer, sa han.

BRANN PÅ FERIESTED: Flere nordmenn som befinner seg i Malaga har tipset VG om brannen.

Sprer seg raskt

Tanja Johnsen var i området sammen med sin 10 år gamle datter.

– Vi er på stranden, og vi var ute og badet da vi så noe som så ut som en liten brann. En halvtime senere hadde den spredt seg over hele åssiden der, sa Johnsen til VG klokken 15.30 fredag.

Hun anslo at hun var 5–6 kilometer unna. Leiligheten hennes ligger ikke så langt unna brannen, men det så ut som brannen gikk i andre retningen. Johnsen håpte dermed at eiendommen ikke kom til å bli rammet.

I tillegg til brannen var de redde for å bli rammet av SAS-streiken.

– Jeg har bare blitt på stranden. Altså, vi vet jo for det første ikke om vi kommer oss hjem på søndag. Så med fly, og brann og alt det, så har vi valgt å bare prøve å ta det med ro, sier Johnsen.

– Man er trygg på stranden rett ved vannet, sier hun.

SKOGBRANN: Det er kraftig røykutvikling fra området som brenner. Dette er fra stranden i Torremolinos sør for Malaga.

Hetebølge over Europa

En hetebølge ligger for tiden over sørlige Europa. Til sammen er det meldt om minst 17 skogbranner over hele landet, ifølge Reuters. Det er meldt om skogbranner også i Frankrike og Portugal fredag.

Mer enn 1000 brannpersonell har kjempet mot flammene i to ulike skogbranner i det sørvestlige Frankrike de siste dagene. Kraftig vind har gjort redningsarbeidet vanskeligere.

I Portugal har det vært over 40 varmegrader. Mer enn 1000 brannpersonell er i innsats for å slukke minst 17 skogbranner av varierende størrelse.

Den verste tørken på over 70 år gjør at Italias lengste elv Po så vidt renner enkelte stedet, ifølge Reuters.