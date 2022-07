FERIE-FAST: Silje Utvei på den greske øya Samos.

Har vært streikefast siden lørdag: − Må bare vente

Ingen vet når Silje Utvei og hundrevis av andre norske charterturister får komme hjem fra Hellas.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Silje Utvei og samboeren er blant rundt 200 norske turister strandet på den greske øya Samos.

Egentlig skulle de ha vært hjemme på lørdag, men reiseselskapet Apollo bruker hovedsakelig fly fra streikerammede SAS.

Ingen vet når de endelig skal få komme hjem.

– Vi får den samme meldingen hver eneste dag. Vi må bare vente og vente. Apollo betaler mat og opphold, så det er ikke synd på oss, men det er veldig kjedelig.

Hjemme venter samboerens barn, i tillegg til to katter, en hund og et hus som skulle fikses i ferien.

GRESK IDYLL: Samos er en øy i det sørøstlige Egeerhavet.

I utgangspunktet skal alle 200 passasjerer flys fra Samos i ett fly, men paret har fått beskjed om at Apollo også ser på andre muligheter.

– For oss virker det ikke sånn. Det virker som de bare krysser fingrene for at streiken er over i morgen.

Om de selv fikser en hjemreise uten hjelp fra Apollo, må de betale selv. De har kikket på en reiserute via Tyrkia.

– Da er det mellomlanding med båt og alt mulig. Bare flybilletten kommer på 8000.

Vurderte buss fra Hellas

Flymangel i Europa gjør det mer vrient å chartre egne fly. Apollo anslår at i underkant av 1000 personer fremdeles er strandet på de greske øyene Kreta, Korfu og Samos – til sammen fire fulle charterfly.

– Jeg kan ikke si en konkret tid når vi får disse hjem. Det er det som gjør situasjonen så frustrerende og vanskelig både for gjestene og for oss. Vi vet rett og slett ikke når vi får tak i fly, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.

STREIK: Det er mangel på fly i Europa, men flere SAS-fly står nå på bakken på grunn av streik.

Hun sier de leter etter alle mulige løsninger.

– Vi har vært desperate nok til å komme på tanken om buss hjem fra Hellas for å få dem hjem. Det viste seg å være vanskelig, for Europa mangler busser også.

SAS-pilotene besluttet søndag ikke å hente hjem flere charterturister, som man tidligere har hatt dispensasjon for å gjøre.

Rivera i Apollo forteller at noen av kundene i Hellas har blitt fløyet til København, og derfra blitt busset til Oslo. Andre har tatt båt til Korfu og tatt fly derfra. Å sende passasjerene på altfor omfattende reiseruter vil de helst unngå.

– Vi har ansvaret for hele deres reiserute hjem. Vi må prøve å gjøre det på en måte der vi har oversikt og får dem hjem dit de skal, uten at de plutselig ender opp i Tyskland og ikke kommer seg videre.

Sender passasjerer nordover

Charterselskapet Ving sliter også med å skaffe fly til veie for deres kunder som har blitt fløyet utenlands av SAS.

– Det er snakk om et par tusen reisende i uken. Og det er nesten umulig å finne erstatningsfly til disse passasjerene, sa Marie-Anne Zachrisson til NTB mandag. Hun er sjef for Ving i Norge.

Til VG sier hun tirsdag at de har klart å løse en del av returene.

– Det er noen hundretalls igjen som vi ikke har noen løsning på ennå. Mine kollegaer jobber dag og natt for å finne ulike løsninger.

Zachrisson sier de nå fokuserer på å få alle passasjerer til Norden på den måten som lar seg gjøre.

– Så kan vi forsøke å få dem videre med for eksempel buss og sånne type løsninger.