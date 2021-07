Ferske dronebilder viser de store ødeleggelsene langs elven Ahr, vest i Tyskland. Foto: Christoph Reichwein / DPA

Klimaforsker om flommen: − Kommer mer ekstremregn fremover

Minst 129 personer er døde etter kraftig uvær og flom i Mellom-Europa. Ifølge klimaforsker Bjørn Samset må verden stålsette seg for mer ekstremregn i årene fremover – og sikre infrastrukturen.

– Styrtregn et noe av det som øker raskest i takt med global oppvarming, sier klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset.

Uværet i Mellom-Europa har herjet siden onsdag. Da ble det sendt ut varsel om ekstremvær i tre vestlige distrikter i Tyskland.

Fredag melder tyske medier at 106 personer nå er bekreftet døde i de to delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen. Minst 23 personer er også bekreftet døde i Belgia.

– En naturkatastrofe

– Dette er intet annet enn en naturkatastrofe i stor skala, som skjer tidligere enn hva alle vitenskapelige prognoser har kunnet forutsi, sier den svenske klimaforskeren Johan Rockström til Aftonbladet.

– Så vidt vi kan forstå finnes det ingen muligheter for at en slik ekstrem hendelse kan skje uten også å ta hensyn til at vi har forårsaket en global oppvarming på 1,2 grader. Oppvarmingen skaper mer vann og energi, noe som fører til mer ekstreme nedbørshendelser.

Aftonbladet skriver at det kom 150 mm nedbør i Köln på torsdag. Samtidig som Tyskland, Belgia og til dels Nederland er rammet av flom, er det store skogbranner og ekstrem hete i USA.

SANDSEKKER: Det nederlandske heimevernet transporterte fredag sandsekker for å forstere dikene mot flom i byen Wessem nær den belgiske grensen. Foto: EVA PLEVIER / Reuters

Rockström, som er professor i global miljøvitenskap, tror ikke at flommen utelukkende skyldes at kloden er blitt varmere. Det kan være en risiko for at det finnes et samspill mellom oppvarmingen av Arktis, som påvirker jetstrømmene og Rossbybølgene i atmosfæren, som igjen kan føre til fastlåste høytrykk og lavtrykk.

– Det kan vare en kombinasjon av menneskelig forårsaket oppvarming og statistisk ukontrollerbare hendelser, sier han til Aftonbladet.

Rockstrøm er leder for Potsdam Institute for Climate Impact Research og var tidligere administrerende direktør for Stockholm Resilience Center ved Stockholms universitet.

NVEs flomvarsling opplyser at det ikke har vært en flomhendelse i Vest-Europa med tilsvarende omfang siden 1985.

– Da omkom 329 personer i en styrtregnflom i Italia. I Øst-Europa har det vært flom-hendelser som har tatt mange liv, og i Russland var det to flom-hendelser på 2000-tallet med mer enn 150 omkomne, skriver Erik Holmqvist, vakthavende ved flomvarslingen, i en e-post til VG.

– Er det styrtregn som var utslagsgivende for at det ble en så omfattende katastrofe?

– Ja, men også det at det har regnet mye over et stort område i dagene i forkant av styrtregnet, slik at bakken var våt og det allerede var stor vannføring i for eksempel Rhinen i forkant av flommen.

– Det haster å handle

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier fredag at den massive flommen i Mellom-Europa er en klar indikasjon på klimaendringer og at det kreves snarlig handling.

– Det er intensiteten og lengden på disse hendelsene som vitenskapen forteller oss at er en tydelig indikasjon på klimaendringer og at dette er noe som virkelig, virkelig viser at det haster å handle.

Også Nederland har fått kjenne på ekstremværet. I byen Roermond nær grensen til Tyskland, sørøst i landet, ble rundt 550 husstander vekket tidlig fredag morgen av megafoner og sirener, skriver De Telegraaf.

Meldingen var klar: «Forlat hjemmet ditt umiddelbart».

Samset ved Cicero sier det er for tidlig å si noe om det enkelte uværet.

– Men en klar konklusjon fra klimaforskningen er at det kommer mer ekstremregn og styrtregn fremover. Det er korte, men intense byger, slik som vi nå ser i Tyskland og flere andre land. Det må vi være forberedt på.

Forskningen viser også at det allerede er en sterk økning i ekstremregn i områder med mye regn fra før, ifølge Samset.

– For hver økning i regn i gjennomsnitt, øker ekstremregnet mer. Det har med hvordan ekstremregn dannes å gjøre – når det er mye fuktighet i atmosfæren, slik det blir ved global oppvarming.

Klimaforskeren mener alle nå må vurdere risikoen for lignende hendelser som i Mellom-Europa, og sikre infrastrukturen på forhånd.

FORBEREDELSER: Klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset, mener landene må sikre infrastrukturen for å være forberedt på konsekvensene av styrtregnet. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Ikke at man burde ha gjort dette i Tyskland allerede. Dette er vanskelig, og noe hele verden sliter med og nå står overfor. Så trenger vi nok noen vekkere nå, for vi er jo egentlig veldig klar over klimaendringene.

Politico skriver at European Flood Awareness System (EFAS) tidlig denne uken varslet om «ekstrem» flom. Professor i hydrologi, Hannah Cloke ved Universitetet Reading i Storbritannia som også har vært tilknyttet EFAS, mener de høye dødstallene og alle de savnede er en «enorm systemfeil.»

– Jeg hadde forventet at folk hadde evakuert, du forventer ikke å se så mange mennesker dø på grunn av flom i 2021. Dette er veldig, veldig alvorlig, sier hun ifølge Politico.

Tysklands meteorologiske institutt (DWD) opplyser at de viderebrakte ekstremvarselet til lokale myndigheter.

– En føderal myndighet som DWD har ikke ansvar for å sette i gang evakuering eller andre tiltak på stedet ... det er en oppgave for lokale myndigheter, sier Uwe Kirsche, talsmann ved DWD, ifølge Politico.

Klimaforsker Samset sier vi har sett en rekke ekstremt og rekordsettende vær i Europa de siste årene, og at vi i Oslo har en slik runde omtrent en gang i året.

– Så ser det ut som man har vært veldig uheldig med den kraftige nedbøren i Mellom-Europa, hvor det har truffet mye bebyggelse. Om det hadde falt i et område uten noe særlig bebyggelse, ville det ikke fått disse konsekvensene.

