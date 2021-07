VED ÅSTEDET: Marianne Hansen (25) ble funnet drept i leiligheten sin på Hellerud i Oslo den 8. juni i år. En 30 år gammel ble pågrepet samme dag og siktet for drap. Foto: Tore Kristiansen

Mannen som er siktet for Hellerud-drapet er død

Den 30 år gamle mannen som er siktet for å ha drept Marianne Hansen (25) på Hellerud natt til 8. juni i år, er død.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mannen, som var rumensk statsborger, døde på Ullevål sykehus fredag, bekrefter politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til VG.

– Mannen ble lagt inn på sykehuset mandag 12. juli, etter at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv på cellen sin i Oslo fengsel samme dag, sier Enoksen til VG.

Politiet kommer til å fullføre etterforskningen av straffesaken, men det vil ikke bli noen hovedforhandling for retten.

– Siktede er imidlertid som nevnt tidligere avhørt flere ganger og har gitt politiet en detaljert forklaring om hendelsesforløpet og motivet for drapshandlingen og hendelsen på E6, sier Enoksen.

30-åringen var i tillegg til drapet på Hansen siktet for to drapsforsøk etter at han kolliderte da han kjørte i motgående kjørefelt på E6 kort tid etter drapet.

I VARETEKT: Mannen satt fengslet i Oslo fengsel i Åkebergveien. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Innsatte fikk ringeforbud

Fungerende fengselsleder Oslo fengsel Stian Thorum Fjeldstad sier følgende til VG:

– Jeg kan bekrefte at det var et selvmordsforsøk med personskade på Oslo fengsel mandag kveld. Hendelsen ble håndtert i henhold til Oslo fengsel sin krise- og beredskapsplan med hjerte- og lungeredning og videre overføring til helsevesenet for ytterligere behandling.

Ifølge Fjeldstad er det høyst sannsynlig at hendelsen rutinemessig blir etterforsket av politiet. På bakgrunn av det kan han ikke gi ytterligere kommentarer til hendelsesforløp eller omstendigheter rundt selvmordet.

Alle innsatte fikk forbud mot å ringe ut etter hendelsen. Ifølge Fjeldstad er dette standard prosedyre i alvorlige hendelser for at de skal «få håndtert og ivaretatt alle aspekter i hendelsen på best mulig måte». Begrensningen i utgående samtaler ble opphevet tirsdag klokken 14.

Den siktedes forsvarer, Cathrine Grøndahl, har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

Søren Ø. Hellenes er bistandsadvokat for den avdøde kvinnens familie.

– De etterlatte er opptatt av at de har mistet sin datter, og det er deres fokus. Hva som skjer med gjerningsmannen, er ikke noe de beskjeftiger seg med.

KOLLISJONEN: Slik så bilen mannen kjørte ut etter kollisjonen på E6 mellom Morskogen og Espa. Foto: Martin Benedikt Sjue, Eidsvoll Ullensaker Blad

– Uttrykte sterk anger

Mannen ble pågrepet i forbindelse med kollisjonen på E6 tidlig om morgenen etter at politiet mener Hansen ble drept. I avhør har han erkjent straffskyld for drapet og for de to drapsforsøkene.

Avdøde kjørte ned en bom ved Korslundtunnelen og over i motsatt kjørefelt. Deretter kjørte han ifølge politiet i motgående kjørefelt i 1,3 kilometer før han kolliderte med et ektepar som har fortalt at de forsøkte å blinke med lysene og at de akkurat klarte å unngå en total front mot front-kollisjon.

Til VG har Grøndahl tidligere sagt at han uttrykte sterk anger og var svært fortvilet over at han hadde drept Marianne Hansen og for de lidelsene han har påført hennes nærmeste.

VG skrev nylig at det til sammen har skjedd 43 selvmord i norske fengsler de siste 15 årene. Oslo fengsel skiller seg ut – med nesten en tredjedel av alle tilfellene.