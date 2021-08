OSLO FENGSEL: Mannen i 20-årene hevder han ble utsatt for maktmisbruk. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Mann i 20-årene ble etterlatt naken i minst fem timer på sikkerhetscelle

Oslo fengsel ga ikke den innsatte klær fordi han ble oppfattet som truende. Kriminalomsorgen mener det ikke var grunnlag for behandlingen.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Den 27. februar i år ble det funnet en mobillader i jakken til en innsatt i Oslo fengsel.

Kort tid senere befant mannen i 20-årene seg i en av de strengeste cellene på institusjonen, uten et eneste klesplagg på seg.







Et klagevedtak fra Kriminalomsorgen, samt rapporter fra fengselet som VG har fått innsyn i, viser at det tok over fem timer før den innsatte fikk utdelt underbukser.

Bakteppet for hendelsen var at fengselet ville undersøke om mannen var i besittelse av en mobiltelefon. Det ble ikke funnet noen telefon på cellen, ifølge en hendelsesrapport fra fengselet.

I en annen rapport skriver vaktlederen i fengselet at den innsatte ble oppfattet som «aggressiv og impulsiv», og at det derfor gikk flere timer før han fikk tilgang til klær.

Region øst i Kriminalomsorgen mener at den innsatte burde ha fått klær tidligere, ifølge klagevedtaket. De mener også at han ikke burde ha blitt plassert i sikkerhetscellen i utgangspunktet.

Dette sier klagevedtaket om at den ansatte ble plassert på sikkerhetscelle: «Region øst finner imidlertid ikke at det, ut fra sakens dokumenter, fremstod som nødvendig å fatte vedtak om bruk av sikkerhetscelle i etterkant av at du ble påsatt håndjern. Det fremgår av hendelsesrapporten av 27. februar 2021 at du ble pasifisert ved å bli lagt i gulvet, før du ble påført håndjern. I etterkant av dette gikk du selv ned i kjelleren hvor sikkerhetscellen er plassert. På veien ned til sikkerhetscellen fortsatte du å framsette truende og trakasserende utsagn mot to av betjentene. Slik saken fremstår for oss, tilsa imidlertid ikke situasjonen at det forelå noen fare for alvorlig skade på person. Vi mener at på dette tidspunktet burde vært forsøk på mindre inngripende tiltak, som for eksempel utelukkelse fra felleskapet i medhold av straffegjennomføringsloven paragraf 37. Vi kan ikke se av sakens opplysninger at dette ble forsøkt før innsatte ble besluttet satt inn på sikkerhetscelle» Vis mer

SIKKERHETSCELLE: Omtrent slik ser cellen ut der mannen i 20-årene ble plassert i nesten to døgn. Foto: Oslo fengsel

Det tok totalt åtte timer før mannen ble gitt en joggedress, samt astmamedisinen han hadde bedt om i flere timer.

Tilsynsloggen fra helsepersonell viser at den innsatte på et tidspunkt blødde fra begge knokene, etter å ha slått gjentatte ganger i celledøren.

Totalt tilbrakte mannen nesten to døgn i sikkerhetscellen. Han opplyser selv til VG at han slet med selvmordstanker, også i ettertid.

– Det er visse ting man ikke kan godta, selv om man er kriminell, sier mannen i 20-årene til VG, som i dag er ute av fengselet.

Han satt inne for blant annet trusler, hensynsløs atferd og flere bedragerier, men ble sluppet ut på prøveløslatelse i mars.

– De vet at jeg ikke kan dra frem en telefon eller et kamera for å vise at det skjer noe feil. De vet at de har all makten, og at de kan misbruke den.

Du kan lese imøtegåelsen fra fengselet nederst i saken.

Høyskolelektor: Kan ha brutt med menneskerettighetene

Sven-Erik Skotte, jurist og høyskolelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), har blitt presentert for hovedtrekkene til hendelsen.

– En fremgangsmåte som her er beskrevet vil ligge i et landskap hvor det kan settes spørsmålstegn ved om det foreligger et brudd på EMK art. 3, i form av krenkende og nedverdigende behandling, skriver han i en mail til VG.

Han legger til:

– Dersom denne type tjenestehandlinger ikke kan begrunnes i sikkerhetsmessige forhold er ikke hjemmelsgrunnlaget oppfylt, legger lektoren til.

Skotte presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag, samt at han ikke uttaler seg på vegne av KRUS.

KONFLIKTDEMPING: Høyskolelektor og jurist Sven-Erik Skotte mener ansatte i Kriminalomsorgen skal ha en konfliktdempende rolle. Foto: Honorata Kiri Czarnecka

– Hvor truende må man være for å ikke få utdelt klær?

– Juridisk ser jeg ikke at man kan nekte vedkommende klær fordi du er truende. Vi snakker om utlevering av en joggebukse og en T-skjorte. Dette er vårt anstalt-tøy, som er kontrollert og sjekket av oss før det utleveres til innsatte, sier Skotte.

– Hvis vedkommende er truende er det mulig å åpne celleluken i døren for å skyve det inn, slik at vedkommende kan kle på seg.

Hann trekker frem at Europarådets komité for forebyggelse av tortur (CPT) tidligere har beskrevet lignende hendelser som brudd på menneskerettighetene, blant annet i sin danske landrapport fra 2014.

Ville ikke kroppsvisiteres

I et vedtak om bruk av tvangsmidler opplyser Oslo fengsel at de skulle gjennomføre en kroppsvisitasjon etter funnet av laderen, for å avdekke om mannen var i besittelse av en mobiltelefon.

De opplevde ham som lite samarbeidsvillig.

– Vaktleder oppfattet deg som så truende at det ble beordret håndjern, for å sikre de ansatte mot et mulig angrep. Du gjorde motstand mot dette og måtte pasifiseres, heter det i vedtaket.

I en klage som mannen skrev to dager etter å ha sluppet ut av sikkerhetscellen, hevder han at det var åtte betjenter rundt han da han skulle visiteres, og at han ikke ønsket å kle av seg foran så mange vakter. Han ønsket heller ikke å visiteres med døren åpen.

– Det er ingenting galt med å visiteres, men det står klart og tydelig i loven at det ikke skal medføre særlig ubehag, skriver den tidligere innsatte i klagen.

Ifølge hendelsesrapportene fra fengselet skal det kun ha vært tre betjenter til stede: to i cellen til den innsatte, og én utenfor.

KLAGEN: – Jeg har aldri blitt utsatt for noe så brutalt og nedverdigende, skriver mannen i 20-årene i klagen sin til Oslo fengsel. Foto: faksimile

Ettersom den innsatte motsatte seg kroppsvisitering, ble det besluttet at han skulle flyttes til sikkerhetscellen.

– Alternative og mindre inngripende tiltak ble ikke ansett for å være tilstrekkelig betryggende, står det i fengselets vedtak.

Mannen i 20-årene fremholder at han ikke opptrådte truende, og hevder at vaktlederen var ute etter å straffe ham for å ha kommet med en rekke frekke kommentarer.

Det ble ikke funnet noe mobiltelefonen i cellen til mannen i 20-årene, ifølge en av hendelsesrapportene fra fengselet.

Den tidligere innsatte hevder han fikk laderen fra en betjent for å kunne gjennomføre en rettssak via en iPad da han var i karantene. Fengselet ønsker ikke å kommentere denne påstanden.

Medhold – men ikke kompensasjon

Region øst i Kriminalomsorgen ga mannen medhold i klagen, til tross for anbefalingen fra Oslo fengsel om at den ikke skulle tas til følge.

– Avgjørende for vår vurdering er at vi ikke finner det tilstrekkelig godtgjort at bruk av sikkerhetscelle var strengt nødvendig i den aktuelle situasjonen, skriver de.

Regionkontoret trekker også frem at mannen var rolig og mottagelig for samtale i løpet av de første timene i sikkerhetscellen, ifølge tilsynsloggen. Dermed burde han ha fått utdelt klær tidligere.

GIR IKKE ERSTATNING: Region øst i Kriminalomsorgen opplyser at de ikke kan gi mannen kompensasjon, til tross for at de gir han medhold i klagen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

I den opprinnelige klagen ber mannen i 20-årene om erstatning for det han opplevde, men region øst svarer at de ikke har hjemmel til å gi dette:

– Vi understreker at dette ikke får noen betydning for deg, utover at du får medhold i klagen, opplyser de i vedtaket.

De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.

Tar klagevedtaket til etterretning

Oslo fengsel har blitt presentert for kritikken som fremkommer i artikkelen. Fengselsleder Nils Leyell Finstad ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til kritikken fra den innsatte eller fra høyskolelektor Skotte.

– Jeg tar til etterretning at Kriminalomsorgen region øst har tatt innsattes klage til følge basert på dokumentene i saken. Regionen har dermed en annen oppfatning enn den jeg som fengselsleder har, som er basert på vår vurdering og håndtering av den faktiske situasjonen, sier fengselslederen.

ET ANNET SYN: Fengselsleder Nils Leyell Finstad sier han har en annen oppfatning av hendelsen enn region øst i Kriminalomsorgen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Holder dere fast ved at dere opptrådte riktig under hendelsen som blir beskrevet?

– I forbindelse med innsattes klage, gjennomgikk vi saken på nytt, herunder grunnlaget for vedtaket om bruk av sikkerhetscelle, sier Finstad.

– Vi opprettholdt vår vurdering om at tiltaket var nødvendig som et avvergende tiltak, og at det ikke ble opprettholdt lenger enn nødvendig. Vi omgjorde derfor ikke vårt eget vedtak og videresendte klagen for behandling.