BADEVÆR: Om værprognosene slår til blir det godt badevær i Sør-Norge fra torsdag. Foto: Jil Yngland

Kan bli drømmevær mot slutten av uken

– Finn frem solkrem, solbriller, og T-skjorter, råder meteorologen dersom knallværet slår til i Sør-Norge fra torsdag.

Av Lena Rustan Fidjestad

I Sør-Norge kan det bli knallvær mange dager på rad fra torsdag, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød.

– Hvis finværet slår til blir det stabilt høytrykk, med mye sol, lite vind, og få skyer. Det ligger an til temperaturer mellom 25 til 30 grader. Med mye sol blir det også høyere UV-stråling, så finn frem solkrem, solbriller, og T-skjorter mens solen står på.

Det er nemlig et høytrykk som bygger seg opp, og kan bevege seg opp over Nordsjøen i løpet av fredag. Frem til nå ligger det langt unna, så man kan ikke med sikkerhet slå fast at finværet treffer.

Dersom prognosene slår til vil Agder, Telemark og Østlandet få det beste været.

Områdene innlands i Sør-Norge vil få de høyeste temperaturene, mens kysten vil preges av sjøtemperatur som fører til noe lavere lufttemperaturer. Likevel vil været også langs kysten oppleves som fint og varmt godt sommervær, ifølge Granerød.

Mulighet for lyn og torden

– Sannsynligheten for at finværet treffer øker gradvis. Nå er det 60 prosent sjanse for at finværet slår til, og 40 prosent sjanse for at høytrykket ikke kommer. Da vil det i så fall bli mer skiftende vær. Særlig inn mot helgen er prognosene usikre, forteller han.

I løpet av tirsdag eller onsdag mener meteorologen man med større sikkerhet vil kunne forutsi hvordan høytrykket utarter seg.

Før finværet eventuelt treffer, vil været i Sør-Norge til og med onsdag være mer usikkert, med høye dagtemperaturer de neste dagene og delvis skyet vær.

– Det ligger an til 25 grader dagtid. Tirsdag kveld og onsdag kan det grunnet ustabil luft bli bygevær som er forholdsvis kortvarig og intenst. Det er vanskelig å si noe presist om nedbørsintensitet, men det er mulighet for lyn, torden og kortvarig kraftig nedbør, beskriver meteorologen.

PARAPLYVÆR: Dersom høytrykket slår til i Sør-Norge, vil resten av landet få skyet vær med regn i perioder. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Skiftende vær

På Vestlandet, i Midt-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag vil det i likhet med Sør-Norge bli skiftende vær tirsdag og onsdag.

– Det er utrygt for enkelte byger, ellers skiftende skydekke og perioder med sol og temperaturer litt over 20 grader de varmeste stedene.

Dersom høytrykket slår til, kan disse områdene få pålandsvind, som på denne tiden av året betyr noe mer skyet vær, og mulighet for litt regn.

– Samtidig kan det bli fine dager innimellom. Det er vanskelig å si hvordan lavtrykket plasserer seg, og hvordan vindretningen blir, og derav hvilke dager finværet vil treffe på. De første dagene vil temperaturene ligge på rundt 20 grader. Inn mot helgen kan det bli mellom 17 til 20 grader, forteller Granerød.

Fint i sør gir dårligere i nord

Om Nord-Norge sier han at været ikke vil bli så aller verst de nærmeste dagene.

– Enkelte steder, særlig på vidda og i Øst-Finnmark blir det temperaturer omkring 20 grader. Det blir bygevær, med skiftende og ustabil værtype. I kystnære områder kan temperaturene bli lavere, og det kan i perioder bli liten kuling med vind på 12m/s i gjennomsnitt fra sørvest.

Siste del av uken avhenger også været i Nord-Norge av høytrykket som ser ut til å bygge seg opp sør i landet. Hvis været slår til i sør, vil det bli grått vær med regn i perioder i nord.

– Høytrykket vil dra med seg varmluft over Sør-Norge, mens resten av landet får pålandsvind fra vest. Det bringer med seg fuktighet og skyet vær, med regn i perioder. Hvis høytrykket holder seg på avstand vil hele landet få skiftende vær, forteller meteorologen.

I Spitsbergen vil det bli vestavind store deler av den kommende uken, med mye skyet vær og regn av og til.