KOM IKKE INN: Jan Ola Larsen fikk ikke slippe inn på minnemarkeringen for 22. juli. Foto: Privat

Jan Ola kom ikke inn på minnemarkeringen – fikk ikke beskjed om påmelding

Han var i regjeringskvartalet da det smalt for ti år siden, og vitnet senere mot terroristen. Torsdag fikk ikke Jan Ola Larsen slippe inn på minnemarkeringen fordi Helsedepartementet ikke ga beskjed om påmelding.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Det gjorde meg sint og forbannet. Det er en såpass spesiell dag for oss som var der, sier Jan Ola Larsen.

For ti år siden jobbet han som underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, og fungerte som ekspedisjonssjef den sommeren.

Da bomben gikk av kom hele veggen på kontoret til Larsen rett mot ham.

– Den traff meg rett i trynet. Først gikk jeg gjennom etasjen for å se om det var andre folk igjen der. Det var det ikke, og jeg tok meg ned trappene ved nødutgangen.

Ved utgangen måtte han og flere andre klatre over bakakslingen til terroristens bil, som hadde fløyet gjennom luften og lagt seg på tvers i døråpningen.

– Det var en tøff dag, sier Larsen.

Larsen var siden det eneste vitnet fra S-blokken i saken mot Anders Behring Breivik.

ØDELAGT: Slik så kontoret til Jan Ola Larsen ut etter terrorangrepet i regjeringskvartalet 2011. Foto: Privat

– Regjeringens ansvar

Torsdag skulle Larsen, som nå er pensjonert, og en tidligere kollega fra departementet på minnemarkeringen i regjeringskvartalet for berørte og etterlatte.

Men der ble de stoppet ved inngangen, sammen med flere andre, forteller han.

– Vi var ikke påmeldt. Det var helt umulig å argumentere med hvem vi var. Vi tuslet tilbake til T-banen hjem. Dette ble vårt minne, sier Larsen.

Fristen for å melde seg på markeringen gikk ut 10. juli – det hadde ikke Larsen eller kollegaen fått noe beskjed om fra Helsedepartementet, sier han.

– Det er regjeringens ansvar. Det er de som var arbeidsgiver for alle oss som var der. Det er arbeidsgivers ansvar å ta vare på folkene sine, sier Larsen.

STOPPET: Jan Ola Larsen kom ikke lengere enn til sperringene ved minnesmarkeringen i regjeringskvartalet torsdag. Foto: Jan Ola Larsen

En pensjonert kvinne, som tidligere jobbet i Arbeids- og sosialdepartementet, forteller at hun fikk beskjed om påmeldingsfristen 10. juli, som en av de som var på jobb dagen for ti år siden og er direkte berørt. Hun ønsker ikke å stå frem med navn.

VG har fått se SMS’en sendt fra departementet.

– Arbeids- og sosialdepartementet informerte sine ansatte gjennom interne kanaler om påmelding til minnemarkeringen i regjeringskvartalet og om påmeldingsfristen. Departementet gjorde også en innsats for å nå så mange tidligere ansatte som mulig og som det var aktuelt å ta kontakt med, sier pressekontakt Ingrid Asp.

Beklager

Helsedepartementet skriver i en e-post til VG at informasjon om minnemarkeringene er publisert på departementets intranett og at det ligger informasjon om minnemarkeringene på regjeringens nettsider.

– På grunn av coronarestriksjoner, plassbegrensninger og sikkerhetsoppbud var det nødvendig med påmelding på forhånd, og derfor ble det ikke lagt ut åpen invitasjon på regjeringen.no, sier kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Johnsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Hva gjorde dere for å kontakte tidligere ansatte som er direkte berørte og ikke fikk informasjon gjennom intranettet?

– Tidligere ansatte fikk dessverre ikke beskjed om påmelding, dette beklager vi. Det er svært leit at noen som ville delta på markeringen ikke fikk komme inn. Vi vil følge opp dette slik at tidligere ansatte blir invitert til fremtidige seremonier når det er mulig, sier Johnsen.

- Vi håper at de fikk anledning til å se årets seremoni via nett-tv, selv om vi har forståelse for at dette ikke er en fullgod erstatning for deltakelse.

Foreslått katastroferegister

Regjeringen arrangerte minnemarkering sammen med AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

– Vi forventer at departementet tar vare på sine egne, vi klarer ikke nå alle. Det finnes ingen offisielle lister, de er hemmelige, så vi har måttet bygge vår egen, sier styreleder i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Kristine Røyneland.

Hun sier at det ikke er lett å få tak i folk.

– Vi har foreslått et katastroferegister veldig lenge nå. Det kan unntas en del av de personvernreglene som finnes. Det hadde gjort det my lettere, hvor vi kunne vært sikre på at vi hadde nådd alle.

Røyneland synes det er trist å høre om at Larsen og de andre ikke fikk delta fordi de ikke hadde fått beskjed.

– Det er veldig synd. Om en av oss fra støttegruppen hadde vært i nærheten da, og man hadde fått forklart situasjonen, hadde vi helt sikkert klart å ordne det på et vis.