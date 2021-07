BYTTE: Advokat Sigurd Klomsæt bekrefter til Dagbladet at samarbeidet med Eirik Jensen er avsluttet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Eirik Jensen bytter advokat

Ekspolitimann og korrupsjonsdømte Eirik Jensen (62) bytter advokat nok en gang. – Når han ikke er fornøyd, er det selvsagt at han må få bytte advokat, skriver hans tidligere advokat John Christian Elden.

Av Thea Rosef , Sindre Camilo Lode og Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Advokat Sigurd Klomsæt bekrefter til Dagbladet at samarbeidet med Eirik Jensen er avsluttet.

– Jeg har orientert de øvrige i «Team Klomsæt» om avgjørelsen. Tilbakemeldingene fra alle i teamet er at samtlige trekker seg fra videre arbeid med oppgavene de var godt i gang med, skriver han til avisen.

I mars byttet ekspolitimann Eirik Jensen ut sin advokat gjennom mange år, John Christian Elden, med Sigurd Klomsæt.

Elden skriver til VG at han fikk beskjed for noen dager siden om at Jensen ønsket å komme tilbake, og at hans kollega Farid Bouras var ønsket til å lede arbeidet fremover.

– Han har friske og unge øyne til å se på saken på nytt, samtidig som vi selvsagt bærer med oss erfaringen gjennom mange år. Når han ikke er fornøyd, er det selvsagt at han må få bytte advokat. Det er alltid hans eget valg. Vi vil nå få det materialet advokat Klomsæt opplyser på hjemmesiden til støttegruppen at nesten er ferdig, og se om noe av dette kan brukes videre, samt fortsette det arbeidet Jensen ser på som viktig.

Elden skrev følgende i en SMS til Dagbladet søndag kveld:

– Jeg har forstått at Eirik Jensen ikke var så fornøyd med det nye bekjentskapet med Klomsæt, og ønsker at vi skal fortsette arbeidet for han under ledelse av min kollega advokat Farid Bouras.

– Det er ikke den begrunnelsen som ble gitt til meg og min gruppe, sier Klomsæt til Dagbladet.

Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. 28. januar 2019 fant juryen Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

19. juni 2020 falt dommen i lagmannsretten. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

Dommen mot Jensen ble anket til Høyesterett, som skulle ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet var i utgangspunktet endelig avgjort. Også Cappelen anket til Høyesterett, men trakk anken i august 2020.

Høyesteretts ankeutvalg nektet anken fremmet til behandling i Høyesterett. Mai i år opplyste Eirik Jensen at han klager Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for brudd på artikkel 6 og 6.3, som omhandler retten til rettferdig rettergang.

