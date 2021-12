SKRUR OPP TEMPOET: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ønsker å skru opp tempoet på vaksineringen.

Alle over 18 vil få tilbud om tredje dose innen utgangen av februar

Til tross for den trege utrullingen av oppfriskningsdosen for de eldre, har regjeringen nå satt seg et ambisiøst vaksinemål.

Statsministerens kontor kommer med nyheten i en pressemelding søndag kveld.

– Målet nå er at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar neste år. Kommunene vil få utsendt doser slik at det vil være mulig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen har tidligere hatt et mål om å gi alle over 45 år tilbud om den tredje vaksinedosen innen uke to i januar.

– Det gjør vi fordi det er viktig å få opp tempoet på vaksineringen og det å tilby en oppfriskningsdose for alle ned til 18 når det har gått minst 20 uker. Det er særlig viktig for de med underliggende sykdom og risiko for alvorlig sykdomsforløp, forteller helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til VG.

Hun understreker at det er viktig å følge smitteverntiltakene og takke ja til vaksinen for å lette byrden på helsevesenet.

Statsministerens kontor skriver på den andre siden at kommunene bør prioritere å vaksinere de over 45 år, risikogrupper, helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager.

Har gått tregt

Regjeringen har tidligere innrømmet at utrullingen av den tredje vaksinedosen har gått tregt. Ved utgangen av uke 50 var det for eksempel satt 360.000 færre vaksinedoser enn det som var planlagt.

– Det går fremdeles ikke fort nok, sa vaksinesjef Geir Bukholm til VG lørdag.

Han trakk frem at regjeringen ikke ville klare å vaksinere alle over 65 år før ved utgangen av februar dersom de følger dagens tempo.

Regjeringen har flere ganger trukket frem oppfriskningsdosen som et av de viktigste midlene for å bekjempe den smittsomme omikron-varianten. Tidlige studier har også gitt grunn til optimisme for at tre vaksinedoser gir god beskyttelse.

Regjeringen har tidligere opplyst at de vil samarbeide med Forsvaret og apotekene for å få fart på vaksineringen.

Begynner på mandag

Helseminister Kjerkol opplyser til VG at det vil bli klart fra mandag for kommuner som ønsker å begynne vaksineringen av personer mellom 18 til 45 år.

VG har tidligere skrevet om at blant annet Rana kommune ønsket å begynne å gi tredjedosen til personer i denne aldersgruppen, til tross for at de enda ikke hadde fått grønt lys fra regjeringen.

Det handler mest om at folk ikke skal bli syke, og det fritaket fra smittekarantene en tredje dose gir, har kommuneoverlege i Rana, Frode Berg, uttalt til VG.

I en pressemelding søndag kveld opplyser Porsgrunn kommune at også de vil begynne å vaksinere personer i alderen 18–45 fra og med mandag, ettersom de har god kapasitet.

– Vi er veldig glade for at regjeringen åpner opp for at kommuner som ønsker det, og har kapasitet, kan tilby dose tre til alle over 18 år hvor det er 20 uker siden dose to, sier ordfører Robin Kåss (Ap).