FÅR ROS: Randi Rasmussen og datteren Viktoria Olsen gjorde en heltemodig innsats da de fikk reddet far og bestefar.

Randi og Viktoria reddet livet til far og bestefar

Randi Rasmussen (49) og datteren Viktoria (22) reddet søndag far og bestefar (77) fra drukningsdøden i det iskalde vannet ved Gibostad på Senja.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg ble oppringt av mor som fortalte at far hadde falt i sjøen. Men ingen visste når det hadde skjedd, forteller Randi Rasmussen til VG.

Hun forteller at hun kastet alt hun hadde, løp ut av huset og ut mot havet.

– Datteren min kom også med en gang. Det var 30–40 lange meter fra land og det var iskaldt i vannet. Jeg kjente at jeg stivnet med en gang. Jeg aner ikke hvor kaldt det var. Men det var iskaldt, forteller Randi Rasmussen.

HRS Nord-Norge beskriver innsatsen til Randi Rasmussen (49) og datteren Viktoria (22) som «heltemodig».

HER SKJEDDE DET: Kona til 77-åringen som falt i havet så mannen liggende i nærheten av bøya midt på bildet da hun kikket ut gjennom stuevinduet.

– Vi måtte jo bare redde han. Han er 77 år og var delvis ved bevissthet da vi kom ut til ham og fikk han opp i båten.

– Det var en fantastisk innsats av de to damene, sier lokal utrykningsleder for Senja Brannvesen, Jan Håkon Malnes til VG.

Han forteller at det var ganske stille og overskyet på Gibostad da ulykken skjedde, rundt ti grader i luften.

– Vi fikk melding om at det var tre personer i sjøen da vi rykket ut. Det var en godt voksen mann som hadde falt ut av en jolle og det var kona hans som oppdaget det, sier Malnes.

Han kan ikke få fullrost Randi Rasmussen (49) og datteren Viktoria Olsen (22) for innsatsen de gjorde.

– Det var hell i uhell at det gikk så bra som det gjorde. Innsatsen til mor og datter gjorde at vi fikk han på land fort. Jeg frykter at det hadde blitt et dårlig resultat, hadde det ikke vært for deres innsats. Vi kom med to mindre båter og fikk fraktet den andre båten til en flytebrygge. Der ble mannen hentet av luftambulanse. Han var redusert, men ved bevissthet og pustet for egen maskin da han ble sendt med luftambulansen til Tromsø, sier Jan Håkon Malnes.