KRATER: Det var her kollisjonen og den påfølgende eksplosjonen fant sted

Fredag 21. januar: Dette skjedde i natt

Mange er allerede bekreftet døde etter at en lastebil med sprengstoff gikk i lufta i Ghana. Det lokale politiet frykter at flere ligger under ruinene.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Dette skjedde mens du sov: