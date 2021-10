FUNNET DØD: Julia Feltzin (97) er født i Finland, men flyttet til Sverige i 2015. Torsdag ble hun funnet død.

Svensk 97-åring funnet død i en elv – mistenker drap

Julia Feltzin (97) ble meldt savnet i forrige uke. En 45-årig bekjent er varetektsfengslet og mistenkt for drap.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Kroppen til den avdøde kvinnen ble funnet av en forbipasserende ved Svartån-elven torsdag, skriver Aftonbladet. Da hadde kvinnen allerede vært savnet siden natt til fredag i forrige uke.

Ifølge det svenske politiet ble hun sist sett av øyenvitner på vei ut av leiligheten sin i Örebro, sammen med en 45-årig mann.

Den 45 år gamle mannen ble varetektsfengslet noen timer senere, og deretter siktet for bortføring. Nå er han også mistenkt for drap.

Forsvarsadvokat Therese Johanson opplyser til Aftonbladet at mannen ikke ønsker å uttale seg om saken.

Tidligere bekjente

Feltzin og den mistenkte mannen skal ha kjent hverandre over en viss tid. Ifølge Expressen skal 45-åringen ha hjulpet 97-åringen med praktiske ting rundt om i huset.

Begge led av hørselsproblemer, som skal ha vært noe av årsaken til at de først ble kjent, skriver avisen.

– Han har virkelig vært helt topp. Vi skjønner ingenting, sier en bekjent av Feltzin til Expressen.

Den mistenkte mannen er tidligere dømt og har sittet to år i fengsel for brannstiftelse på et pastorkontor i 2005, melder Aftonbladet.

ETTERLYSES: Svensk politi ønsker tips om en grå Volvo V70 i forbindelse med drapsetterforskningen.

Det svenske politiet etterlyser tips i saken, og etterlyser samtidig vitner som har sett en grå Volvo V70 i nærheten av Örebro.

Ifølge Expressen eier ikke den mistenkte 45-åringen en Volvo, men etter det avisen kjenner til skal en person i nærkretsen til mannen være i besittelse av en bil som passer politiets beskrivelse.