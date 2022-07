V FOR SEIER OG (BORGERLIG FRED): De tar ingen seier på forskudd, men Høyre-leder Erna Solberg og byrådslederkandidat Christine Meyer er offensive og har troen på borgerlig byråd etter valget neste år.

De har lagt en plan: Slik skal vi vinne Bergen

BERGEN (VG) Høyre-leder Erna Solberg (61) dro til sitt Bergen for å møte partiets ferske byrådslederkandidat, Christine Meyer (58). De vil lokke Venstre og KrF over til sin side igjen - og slanke Bybanen.

Solberg har sagt at de skal vinne alle de store byene i kommunevalget 11. september neste år.

Hun begynner hjemme i Bergen: Høyre-lederen møtte byrådslederkandidaten – før de satte seg ned med VG.

De ville ikke fortelle alt, men her er hovedpunktet i planen:

Å få KrF og Venstre over på borgerlig side.

– Vi har snakket om hvordan vi skal vinne valget her i byen neste år og om de utfordringene Bergen står overfor, sier Solberg.

Målinger i Bergen viser at det er veldig jevnt mellom de politiske blokkene.

Ap har under eller rundt 20 prosent på de siste målingene, som er omtrent som valgresultatet. Høyre går opp kraftig opp og har rundt 30 prosent.

Bergen styres i dag av mindretallsbyråd utgått av den litt uvanlige konstellasjonen Ap, KrF, Venstre og MDG.

ERFAREN: Christine Meyer er professor ved Handelshøyskolen og har lang fartstid som byråd i Bergen 2007–2011, statssekretær under arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H) i 2001–2003, (som fant hverandre i hemmelighet i departementet og giftet seg i 2006) – hun har også vært konkurransedirektør og SSB-direktør.

– Vil jobbe hardt

Solberg og Meyer er veldig enige om planen som skal sikre at Høyre igjen inntar det politiske førersetet i vestlandshovedstaden etter at Ap har styrt siden 2015:

– Vi vil prøve å få KrF og Venstre over på borgerlig side, for å sikre et flertall. Vi vil jobbe hardt for å få dem med på laget, sier Meyer.

Meyer bekrefter at de har innledet dialog.

– Vi har begynt å prate med noen av dem og skal fortsette med det.

Solberg legger vekt på en helhet:

– Jeg tror det blir avgjørende hvem som kan skape en allianse som kan få gjennom politikk, i stedet for å lage en så bred allianse at partier risikerer å bli nullet ut. Det mener jeg må være attraktivt for Venstre, KrF og andre partier, sier Høyre-lederen.

– Hva kan dere lokke Venstre og KrF med?

– Jeg har samarbeidet godt med KrF og Venstre i mange år og jeg mener vi har ting å samarbeide om, særlig på tjenestetilbudet; rusomsorgen, oppfølging for lavterskeltilbud for psykiske helse – og når det gjelder byutvikling.

Flørter med KrF

Meyer flørter åpenlyst med KrF når hun peker på viktig ny politikk.

– Vi har en frivillig sektor som vi ønsker å strekke hendene til. Offentlig sektor bare eser ut og vi må sette noen grenser. Da må vi ta med frivillig sektor i større grad, sier Meyer.

– Og Venstre er blant annet opptatt av sosialt entreprenørskap. Det skal vi bidra med, sier Solberg.

– Hva blir de vanskelige saken inn mot KrF og Venstre?

BANE TIL BESVÆR: Christine Meyer innrømmer at bybanen til Åsane er en stor utfordring. Erna Solberg fastslår at det prosjektet uansett må slankes.

– En vanskelig sak for eget parti og andre er Bybanen til Åsane. Det er ikke til å legge skjul på, sier Meyer.

Bybanen har utløst en av de mest politisk såre drakampene i Bergen på mange år, hvor det sentrale spørsmålet er om banen skal gå over Bryggen eller i tunnel.

Solberg: Bybanen må slankes

Det Ap-ledede byrådet gikk av før jul, men etter at to bystyrerepresentanter fra Sp og en fra Rødt skiftet side, kunne Roger Valhammer (Ap) fortsette som byrådsleder: Flertallet gikk inn for at banen skal gå over Bryggen.

– Vi har lagt til grunn at vi ikke skal ta omkamp og det står vi på, for at byen skal komme videre og ut av denne vanskelige saken. Men det er fortsatt så mange usikkerhetsmomenter, knyttet til økonomien, at vi må få tall og faktum på bordet, sier Meyer.

Solberg vil ikke love noe.

– Det er så stor usikkerhet om økonomien for begge alternativene. Bergen Høyre må programbehandle det før valget, for dette prosjektet må uansett slankes.

BOLIGER: Å bygge flere boliger blir helt sentralt i Bergen de neste årene, er de to enige om.

Vil stanse flukt til Oslo

Begge forteller med entusiastisk bergensrøst hvor fantastisk by Bergen er. Men selv om Paradis ligger i Bergen, innrømmer de at ikke alt er som det skal være.

– Byen trenger et bredere næringsliv; den er veldig driftsbasert for olje- og gassvirksomhet, sier Solberg.

Hun sier rammene er bra, med Universitetet, Handelshøyskolen og Høyskolen i Bergen, men at det er en annen utfordring som må gjøres noe med.

OSLO-FLUKT: Erna Solberg sier en stor utfordring for Bergen er at mange unge reiser over til Oslo, i stedet for å etablere seg i vestlandshovedstaden.

– Utfordringen for Bergen er at unge menneskene flytter til Oslo når studietiden er over. Bergen må bli en by hvor studentene blir og etablerer seg. Det må utvikles høyteknologijobber og andre spennende jobber som er attraktive.

– Boligpolitikk blir helt sentralt. Vi må skaffe bomiljøer som gjør at Bergen kan vokse fremover, sier Solberg.

– Og så har Bergen et fortrinn som vi må synliggjøre, sier Meyer:

– Boligprisene er mye lavere i Bergen enn i Oslo og delvis i forhold til Stavanger. Derfor må boligbyggingen opp i byen vår, for å tilby attraktive boliger til relativt gode priser.

Venstre i tvil - Krf er åpen

Leder Heine Johansen i Bergen Venstre holder døren så vidt på gløtt.

– Vi får se frem mot valget. Vi sitter i et byråd som har fått til ganske mye bra, så jeg er i tvil. Bybanen de nevner er en stor utfordring. Vi reagerer også på Høyres byspredningspolitikk med masse småhus, hvor de orienterer seg bort fra arealplan og vil bygge ned natur.

Gruppeleder Håkon Pettersen i KrF er åpen for dialog med alle.

ÅPEN: Gruppeleder Håkon Pettersen, her sammen med og helsebyråd i Bergen, Beate Husa.

– For KrF er det viktigste frem mot valget å synliggjøre egen politikk for å engasjere verdibevisste velgere. Vi har en lang historie hvor vi har samarbeidet både til høyre og venstre.

Et av «tilbudene» fra Høyre faller i smak.

– Å bruke frivillig sektor mer, er god KrF-politikk.