SINT: Sykepleier Therese Dahl (28) har alle arbeidsoppgavene til en intensivsykepleier, men får ikke tatt utdanningen til å få stillingstittelen.

Therese (28) mistet studieplassen uten å få beskjed

Sykepleier Therese Dahl (28) sa opp jobben da hun fikk vite at hun var sikret studieplass for videreutdanning. Så kom sjokkbeskjeden.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Therese Dahl er utdannet sykepleier, men har i praksis hatt alle de samme arbeidsoppgavene som en intensivsykepleier siden 2018 ved Akershus universitetssykehus, avdeling Kongsvinger. Dette er en stilling som egentlig krever mer utdannelse.

I år ønsket hun å begynne på videreutdanning ved Høgskolen i Innlandet (HINN) for å bli intensivsykepleier rent formelt, og for å få mer fagkompetanse.

En slik stilling vil også gi henne høyere lønn.

– Føler seg skikkelig dum

HINN bekreftet i februar at studenter fra Ahus ville få studieplass hvis de har to års praksis. Etter det hørte ikke Dahl noe mer.

Da hun ringte rundt fem uker før studiestart, var tonen en helt annen:

Hun hadde ikke fått studieplass likevel. Karakterene hun fikk for åtte år siden var for dårlige. Det hjalp ikke at hun i praksis hadde jobbet som intensivsykepleier i fem år.

– Nå er jeg mest sint på hele systemet. Jeg kommer ikke inn fordi jeg har under C i snitt fra sykepleien, selv om jeg nå er på mitt femte år som nettopp intensivsykepleier, sier hun og legger til:

– Man blir mest irritert og føler seg skikkelig dum. Du er bra nok til å gjøre jobben, men ikke ta studiet og kalle deg intensivsykepleier rent formelt, sier hun.

Dahl søkte på utdanningsstilling for sykepleiere fra august 2022 via arbeidsgiveren sin, Ahus Kongsvinger. Dette er en ordning som gir rett til videreutdanning med lønn.

Etter det søkte hun på Høgskolen i Innlandet som Ahus har en spesiell avtale med.

ARBEIDSPLASS: Therese Dahl (28) jobber som sykepleier ved Kongsvinger sykehus.

Mistet studieplass rett før skolestart

Dahls arbeidsgiver har i 12 år hatt en ordning med HINN om at de kan sende rundt to sykepleiere til etterutdanning – og at de da er garantert plass siden sykehuset går god for dem, sier seksjonsleder på intensivavdelingen ved sykehuset, Erik Eggers, til VG.

– Vi har hatt en avtale om at vi kan sende noen ansatte som vi syns er egnet til utdanningsløpet – og vi skulle sende Therese Dahl. Vi hadde alt skrevet kontrakten, sier han.

Seksjonsleder på intensivavdelingen ved sykehuset i Kongsvinger, Erik Eggers.

I februar sendte arbeidsgivere en e-post til HINN for å forsikre seg om at avtalen fremdeles gjaldt. I en e-post-utveksling VG har sett, bekrefter HINN at det stemmer at deres ansatte vil få skoleplass også i år.

Dahl var på intervju hos Ahus og fikk beskjed fra arbeidsgiver om at hun var en av de to utvalgte som skal få begynne på HINN.

– De var da klar over at jeg ikke hadde gode nok karakterer, men forsikret meg da jeg fikk tildelt stillingen om at jeg ville få plass på HINN ettersom det forelå en avtale mellom AHUS og HINN, sier Dahl.

Hun sa opp jobben sin ved en annen avdeling på samme sykehus og begynte å forberede seg til studiestart. Men da det aldri kom noe ytterligere informasjon fra høgskolen om oppstart og timeplan begynte Dahl å lure.

Hun tok derfor kontakt med høgskolen.

Høgskolen svarte at hun ikke var i deres systemer og at avtalen Dahl siktet til ikke gjaldt lenger.

Høgskolen i Innlandet studiested Elverum

Endret ordningen uten å gi beskjed

Dekan ved Høgskolen i Innlandet, Per Morten Fredriksen, bekrefter at det finnes en praksis mellom Ahus og høgskolen.

– Det har vært en praksis på at HINN har tillatt opptak til tross for at Ahus har meldt inn kandidater som ikke har oppfylt kravene tidligere. Dette har vi kommet frem til ikke er i henhold til nåværende retningslinjer. Vi har derfor valgt å ikke videreføre denne praksisen, sier han.

Dahl reagerer på at hun ikke fikk beskjed om at hun mistet studieplassen.

INTENSIV: For å få stillingstittelen «intensivsykepleier» må man ta en etterutdanning etter sykepleierutdanningen.

Fredriksen beklager at Dahl ikke fikk beskjed om at praksisen ikke ble videreført og at hun derfor ikke fikk studieplass.

Han sier at han ikke var klar over Dahls avtale før i sommer.

– Jeg fikk beskjed om dette dagen før jeg gikk i ferie, sier han og fortsetter:

– Jeg er ny på høgskolen. Jeg ble raskt oppdatert på det og brukte deler av ferien på å sette meg inn i avtalen, sier han.

– Men hvorfor ga ingen beskjed til studenten som trodde hun skulle begynne på studiet i august?

– Jeg forventet at hun skulle få beskjed. Jeg må bare legge meg flat og beklage at hun ikke fikk beskjed, sier Fredriksen.

Stiller spørsmål ved lovligheten til avtalen

Fredriksen begynte som dekan i februar i år. Samtidig som Dahl fikk beskjed om at hun skulle få studieplass.

– Vi stiller spørsmål ved lovligheten av avtalen nå i 2022. Den ble inngått for 12 år siden, og mulig retningslinjene var annerledes da, det kjenner jeg ikke til. Per i dag er det karakterer som teller for inntak, sier han.

Arbeidsgiveren til Therese Dahl, seksjonsleder Erik Eggers ved sykehuset i Kongsvinger, reagerer sterkt.

– Jeg syns personlig at det er helt uhørt at høgskolen skal si at hun ikke er egnet bare på grunn av noen karakterer hun fikk for mange år siden. Det hjelper ikke oss på gulvet. Vi vil ha de som alt er inne i «gamet», sier han.

På intensivavdelingen på Ahus avdeling Kongsvinger er det ca. 60–70 prosent av sykepleierne som er intensivsykepleiere.