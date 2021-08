KAN BLI NØDT TIL Å STANSES: Den norske evakueringen fra Kabul vil kanskje bli nødt til å stanse før alle de norske statsborgerne i landet er hentet ut, opplyser utenriksministeren.

Søreide om evakueringsstopp fra Afghanistan: − Tidsvinduet kan være svært kort

Onsdag dro det siste danske evakueringsflyet fra Kabul. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier Norge skal fortsette med evakueringen så lenge som mulig, men erkjenner at de er i en tidsklemme.

Av Henrik Røyne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tiden er kanskje i ferd med å renne ut i sanden for de norske borgerne som stadig befinner seg i det Taliban-kontrollerte Afghanistan, og som ønsker å reise hjem. Det samme gjelder for afghanerne som trenger beskyttelse og som håper på å finne det i Norge.

Det er nemlig snaut én uke til evakueringsfristen 31. august løper ut. Hverken Taliban eller USAs president ønsker å forlenge denne, til tross for store protester fra flere allierte land.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide opplyste tirsdag at den norske evakueringen fra Afghanistan kan bli nødt til å stoppe enda tidligere dersom fristen ikke flyttes.

– Vi arbeider fortsatt intenst med å evakuere de vi kan, både norske borgere eller personer med oppholdstillatelse i Norge og afghanere med behov for beskyttelse. Det vil vi fortsette med så lenge vi kan, men tidsvinduet kan være svært kort, sier hun til VG onsdag kveld.

EVAKUERING: Store militærfly har fraktet tusenvis av mennesker fra Afghanistan etter Taliban tok over makten i landet. Evakueringen kan snart få en brå slutt.

Ingen garanti

Onsdag ble klart at Danmark har sendt sitt siste evakueringsfly til Afghanistan.

Forsvarsministeren Trine Bramsen opplyser samtidig til danske TV 2 at dette ikke nødvendigvis betyr at evakueringen er over, men at gjenværende danske borgere vil bli hentet ut ved hjelp av europeiske partnere.

– Jeg har vært tydelig på at Norge mener at fristen burde forlenges, både i direkte dialog med USA og under utenriksministermøtet i NATO på fredag, sier Søreide.

– Samtidig vet vi at det har vært begrensninger i hva som har vært mulig å få til, ikke minst i kommunikasjonen mellom USA og Taliban, legger hun til.

Utenriksministeren gjentar også at de ikke kan gi noen garanti for at de vil klare å hjelpe alle de norske borgerne som ønsker å reise hjem.

KAOTISK: Situasjonen på og utenfor Hamid Karzai lufthavn i Kabul har vært kaotisk den siste uken. Store folkemengder med desperate afghanere har presset seg opp mot murene.

Søreide ønsker ikke å gi noe konkret tidspunkt på når den norske evakueringen kommer til å stoppes, eller hvor mange norske statsborgere som fremdeles venter på å bli hentet ut.

Onsdag morgen landet to fly på Gardermoen med 278 passasjerer fra Afghanistan. Totalt har Norge evakuert 652 personer fra Afghanistan, derav minst 20 barn, fordelt på ni flyginger til Oslo.

VG har tidligere omtalt at flere norske borgere har hatt problemer med å komme inn på selve flyplassen, på grunn av store folkemengder og bevæpnede Taliban-soldater.

Vil kanskje kunne dra senere

USAs utenriksminister Antony Blinken opplyste under en pressekonferanse at Taliban fremdeles vil tillate at enkelte kan forlate landet, selv om det amerikanske militæret trekker seg vekk fra flyplassen.

– Arbeidet vil fortsette hver dag etter 31. august, sa utenriksministeren.

– De som ønsker å forlate Afghanistan etter at det amerikanske militæret drar burde være i stand til å gjøre det.

Pentagon opplyste på sin side at USA ikke kommer til å mer ansvar for evakueringen etter at de siste amerikanske soldatene reiser 31. august. Frem til nå er de de som har stått for sikkerheten på Hamid Karzai lufthavn.

UTENRIKSMINISTER: Antony Blinken (t.h.) ved siden av Nato sjef Jens Stoltenberg under en konferanse tidligere i 2021.

Det Blinken sier om evakueringen står stikk i strid med det Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid gjentok tirsdag: at transporten av folk ut av landet må ta slutt 31. august.

Samtidig ba han USA om ikke å hjelpe utdannede afghanere med å forlate landet, og at Afghanistan trenger leger, ingeniører og andre med høyt utdanning.

– Vi ber dem stanse denne prosessen, sa Mujahid på en pressekonferanse.