OPERATIV SJEF: Generalløytnant Yngve Odlo er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Helge Mikalsen

Forsvaret: Sender ikke spesialstyrker til Afghanistan

Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter er overbevist om at nordmennene som jobber på feltsykehuset i Kabul er trygge. Norge sender ikke egne spesialstyrker, men lener seg på amerikanerne.

Situasjonen i Afghanistan er uoversiktlig og svært krevende nå som Taliban rykket inn mot hovedstaden Kabul søndag morgen.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har overordnet kommando og kontroll over det militære bidraget i Afghanistan.

Generalløytnant Yngve Odlo er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

– Hvordan vurderer dere situasjonen for det norske nærværet i Kabul nå?

– Dette er en krevende situasjon. Vårt bidrag, feltsykehuset ligger inne på flyplassen og de er godt beskyttet av amerikanske styrker. Vi føler oss godt ivaretatt, selv om det selvfølgelig er stor usikkerhet der nå, sier Odlo til VG.

Feltsykehuset i Kabul vil fortsatt være i drift inntil videre. Foto: Jørn Rødum / Forsvaret arkivbilde

Odlo sier at det fortsatt befinner seg 40 norske medarbeidere ved feltsykehuset og det er kun snakk om helsepersonell. Sykehuset er bemannet sammen med amerikansk personell.

– Vi har ikke annet militært personell i Kabul. Vi hadde opprinnelig 100 personer der nede, men 60 av dem ble trukket ut i juni sammen med NATO, sier han.

Det norske feltsykehuset ligger ved Hamid Karzai internasjonale lufthavn i Kabul og består normalt av omtrent 40 personer som inkluderer medisinsk personell, et norsk ledelseselement samt logistikkpersonell. Det medisinske personellet består av et kirurgisk team, en Role 1-lege og sykepleiere

Sender ikke spesialstyrker

Bidraget skulle etter opprinnelig plan avsluttes høsten 2021, men regjeringen har tilbudt NATO å forlenge sanitetsbidraget ut 2021.

– Har dere vurdert å sende en norsk styrkebeskyttelse til Kabul?

– Nei , vi vil ikke sende styrkebeskyttelse fordi amerikanske styrker beskytter vårt nærvær der. Det gjør meg så trygg som jeg kan være akkurat nå, sier Odlo.

En slik styrkebeskyttelse ville i såfall kunnet bestå av personell fra spesialavdelinger. Kompleksiteten i slike oppdrag krever at man trenger personell med spesialkompetanse, slik som Hærens og Sjøforsvarets spesialstyrker.

– Jeg stoler 100 prosent på at USA ivaretar sikkerheten til de norske, sier Odlo.

USAs president Joe Biden uttalte natt til søndag at de vil sende ytterligere 1000 styrker til Kabul for å bistå evakueringen av amerikansk personell fra byen. Det kommer i tillegg til de 5000 som presidenten allerede har bestemt skal sendes dit.

– Dersom situasjonen forverrer seg, hvor lang tid vil det ta å evakuere de norske fra Kabul?

– Mandatet vårt er å stå ut året og det gjelder fortsatt. Det finnes planer for en uttrekning, men vi er der for å ivareta den internasjonale tilstedeværelsen slik at diplomatiet kan gjøre jobben sin, sier Odlo.

Forsvaret er blitt bedt om å bistå i evakueringen av den norske ambassaden i Kabul, opplyser forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK.



– Sånn som jeg ser det nå, ser det ut som det kan gå ganske greit å evakuere ambassaden fordi situasjonen er som den er i Kabul. Det er snakk om å komme seg til flyplassen, laste om bord og trekke ut, sier Kristoffersen.

VG har fått bekreftet fra Forsvarets Operative Hovedkvarter at det i hovedsak er snakk om å tilby militære flyressurser og bistand fra det medisinske personellet ved feltsykehuset. Det er ikke er snakk om å sende militært personell fra Norge for å bistå med evakueringen av ambassaden.

Statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Bringedal

Solberg: Sikkerheten viktigst

– Situasjonen i Afghanistan er uoversiktlig og svært krevende, sier Erna Solberg til VG.

– Regjeringen og Utenriksdepartementets prioritet nummer én er nå sikkerheten til våre ansatte, våre lokalt ansatte og deres familier og av den grunn kommer vi ikke til å gi ytterligere kommentarer ut over det utenriksministeren sa på pressekonferansen fredag

Ifølge Solberg er det «ingen tvil om at Taliban ikke møter motstand» der de har rykket frem andre steder i landet, «med unntak av noen områder», sier hun til TV 2.

Hun håper nå at man finner en løsning mellom regjeringen og Taliban, for å unngå en blodig krig. Når det er sikret, håper hun at landet ikke faller tilbake i gamle spor.

– Det viktige nå er at Taliban fremover tar vare på de fremskrittene som har vært, for barn og kvinner, og bidrar til at Afghanistan i fremtiden blir et land i økonomisk utvikling og ikke i tilbakegang, slik det en gang var.