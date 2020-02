WHO oppjusterer covid 19-risikoen til «veldig høy»

Det siste døgnet har det vært påvist 24 nye tilfeller i 14 ulike land, sier WHO-direktøren på en pressekonferanse fredag.

– Med viruset til stede i 49 land så er risikoen for spredning veldig høy, sier WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesu. Det betyr at risikoen for global smitte nå er på sitt høyeste nivå.

Kort tid etterpå melder Reuters at EUs helseministre skal holde et ekstraordinært møte om viruset på fredag.

Ifølge WHOs Michael J. Ryan, som også deltok på pressekonferansen, er dette det høyeste risikonivået.

– Jeg tror dette vil fungere som en wake up-call til flere land. Våkn opp, og forbered dere». Dette viruset kan komme, sier Ryan.

Flere land berørt

WHO-direktør Tedros mener det økende antall smittede og land som er berørt er bekymringsverdig. Det siste døgnet har flere land fått påvist tilfeller av coronasmittede – aller flest som stammer fra Italia. Blant disse er Estland, Danmark og Mexico.

Samtidig har Kina kun rapportert 329 smittetilfeller de siste 24 timene – som er det laveste på over en måned, melder Reuters.

WHO-direktør Tedros mener dessuten flere land har taklet situasjonen svært godt.

– Men det betyr ikke at risikoen ikke er der. Og det er derfor vi nå har økt risikoen fra «høy» til «veldig høy». Våre folk jobber 24/7 for å hele tiden kunne gi de beste rådene, sier han.

Direktøren forteller samtidig at det jobbes med å utvikle vaksiner.

– Men vi trenger ikke vaksiner: Alle kan gjøre sine egne grep, sier han, og går gjennom generelle råd, som god håndhygiene, desinfisere overflater som kjøkkenbenken og være oppdatert på troverdig informasjon om viruset.

– Unngå også å fly dersom du har feber eller hoster. Blir du syk på flyet, si umiddelbart ifra til personalet, sier Ghebreyesu.

