RÅDYRT: Norge befinner seg i testsjiktet blant de dyreste europeiske landene. Foto: Jørgen Braastad

Norge på toppliste over Europas dyreste land

Ikke overraskende er vi suverent dyrest på alkohol- og tobakksvarer.

Det viser tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat. Her kommer våre danske naboer skjevest ut, og leverer det høyeste prisnivået totalt på varer og tjenester av samtlige EU-land.

Ifølge statistikkbyråets prisnivåindeks, så scorer Danmark 41 prosent over EU-landenes gjennomsnittlige priser.

Tar vi resten av Europa i betraktning, så ser bildet litt annerledes ut.

Her topper Sveits listen med 62 prosent over gjennomsnittlig nivå, etterfulgt av Island med 54 prosent og Norge på pallplass med 50 prosent over gjennomsnittet.

Øl-toppen

Å kjøpe øl i Norge er også dyrt, og derfor kommer det kanskje ikke som noen overraskelse at vi har prissatt oss i toppen også her.

Ifølge Eurostat-oversikten tilbyr Norge tobakk- og alkohol-varer for priser 136 prosent over EU-gjennomsnittet. Dette er andre gang på de fire siste årene Norge topper denne listen.

De seneste årene har Norge og Island knivet i toppen om å ha de dyreste alkohol-varene.

ØL-GLAD: Norge har i to av de siste fire årene vært det landet som har hatt dyrest prissetting av alkohol- og tobakksvarer. Foto: Mattis Sandblad

På pristoppen

Norge ligger i toppsjiktet på samtlige av de seks målte kategoriene: klær, personlig transport, mat og ikke-alkoholholdige varer, elektronikk og restauranter og hotell:

* Vi er blant annet nest dyrest i kategorien for mat og ikke-alkoholholdige varer (57 prosent over gjennomsnittet), kun slått av Sveits.

* Også Norges restaurant- og hotellpriser er skyhøye sammenlignet med resten av Europa (67 over gjennomsnittet), kun slått av Island.

* I kategorien klær ligger Norge 23 prosent over gjennomsnittet, kun slått av Sveits, Island og Danmark.

Lavest prisnivå totalt finner man i Bulgaria (53 prosent under gjennomsnittet) og Romania (55 prosent under gjennomsnittet).

Statistikkbyrået har samlet data gjennom en prisundersøkelser av 2000 varer og tjenester over hele Europa. Tallene er innhentet i 2019, før de mest inngripende corona-tiltakene. Du kan lese mer om selve målingen her.

Publisert: 22.06.20 kl. 11:47

