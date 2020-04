BER OM MER NORMAL DRIFT: Helseminister Bent Høie ber sykehusene om å gjenoppta utsatte og avlyste timebehandlinger. Foto: Terje Pedersen

Flere norske sykehus nedjusterer til grønn beredskap

Torsdag melder flere norske sykehus at de nedjusterer til grønn beredskap. Helseminister Bent Høie mener sykehusene har vist stor omstillingsevne.

– Sykehusene ble bedt om å redusere planlagt drift, og har vist stor omstillingsevne. Flere sykehus melder at de nå har kapasitet til å sikre helsehjelp til andre pasientgrupper, skriver helseminister Bent Høie i en e-post til VG.

Over 250.000 avtaler ved norske sykehus har blitt utsatt eller avlyst de siste ukene, viser tall VG har hentet inn fra helseforetakene.

Høie sier at han allerede før påske ba helsetjenesten forberede seg på å øke den alminnelige pasientbehandlingen igjen, men oppdraget gis formelt til dem i morgen, fredag. Han ønsker at de skal mer tilbake i normal drift, samtidig som coronaberedskapen opprettholdes:

– Flere sykehus er allerede i gang med dette. Vi må være forberedt på at de ikke klarer å komme tilbake til helt normal drift på en stund, men at det blir mer som normalt, sier Høie videre.

Flere sykehus har varsler økt kapasitet

Helseministerens budskap gjelder også kommunene, så helsestasjoner og skoletjenesten også kan begynne å ha en mer normal drift.

– Over 250.000 pasienter har fått utsatt sine avtaler. Er det noen spesielle pasientgrupper som skal prioriteres først her?

– Sykehusene må vurdere i hvilken grad det er mulig å øke behandlingen, og hvilke pasienter skal prioriteres etter de vanlige kriteriene. Men vi ønsker jo at pasienter som har fått utsettelser nå fortløpende blir innkalt igjen etter hvert som sykehusene har kapasitet, sier Høie.

Blant sykehusene som nå melder at de har nedjustert beredskapsnivået sitt fra gult til grønt nivå, er hele Sør-Øst regionale helseforetak.

– Helseforetakene gjør selvstendige vurderinger angående beredskapsnivå ut fra situasjonen, men de fleste helseforetakene og private ideelle sykehusene går nå over i grønn beredskap. Det gjør også Helse Sør-Øst RHF, skriver kommunikasjonsrådgiver Anne-Brit Bøe i en e-post til VG.

Flere av sykehusene opplyser selv at de nå er i stand til å håndtere pandemien med et lavere beredskapsnivå, og at de kan gjenoppta planlagte operasjoner.

Tom Helge Rønning, administrerende direktør ved Sykehuset i Telemark, sier til NRK at han antar driften vil ligge på mellom 80 og 85 prosent av normal drift.

– Det betyr at en del pasienter kan forvente innkallinger til konsultasjoner og inngrep i nærmeste fremtid, sier han.

– Felles dugnad fortsatt viktigst

– Hvorfor er det riktig å be sykehusene om å ta opp planlagt aktivitet akkurat nå?

– Sykehusene har planlagt godt for økt intensivberedskapen i en nødssituasjon ved å ta utgangspunkt i Folkehelseinstituttets beregninger for en topp i antall coronasmittede. Vi håper selvfølgelig at vi ikke kommer dit at vi trenger å bruke disse planene, sier helseminister Høie.

Han understreker at den felles dugnaden med smittebekjempelse i alle deler av samfunnet fortsatt er viktigst for at helsetjenesten skal håndtere pasientbehandlingen.

– Erfaringene fra de siste ukene viser at dette virker. Dette har redusert belastningen på sykehusene og antall innleggelser har gått ned, sier Høie.

Toppen med innleggelser ved norske sykehus var 1. april. Da var 329 pasienter innlagt med coronasmitte. Siden da har tallene gått nedover.

Dette er beredskapsnivåene

Da coronakrisen inntraff ble vi kjent med at sykehusene hevet beredskapsnivået til gult. En beredskapsledelse ble etablert, flere planlagte avtaler ble utsatt og det ble omorganisert og planlagt for å håndtere coronapasientene.

Når sykehuset nå nedjusterer til grønt, innebærer det fortsatt at sykehusene har en beredskapsledelse. I tillegg til normal drift, opererer sykehusene med tre beredskapsnivåer: Grønt, gult og rødt.

Direktør ved Oslo universitetssykehus Bjørn Atle Bjørnbeth sier i en pressemelding at det er naturlig å signalisere sykehusets kapasitet ved å endre beredskapsnivået:

– Vi er nå i en situasjon der vi skal ta opp igjen mer av den elektive aktiviteten, og vi går dermed i retning av mer normal drift for en periode. Vi har også fått på plass gode planer for ytterligere opptrapping av kapasiteten for covid-19-pasienter når neste runde kommer. Det er naturlig å signalisere dette ved å gå fra gul til grønn beredskap.

Fakta om beredskapsnivåene Grønn beredskap Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn. Gul beredskap Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter – som et utgangspunkt mer enn seks teamkrevende pasienter i eller på vei til akuttmottaket. Rød beredskap Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap brukes ved massetilstrømning av pasienter – som et utgangspunkt mer enn 12 teamkrevende pasienter i eller på vei til akuttmottaket. Noen situasjoner med alvorlig svikt i kritisk infrastruktur kan kreve rød beredskap. For eksempel omfattende brann, full stans i vannforsyning som vedvarer flere døgn eller andre situasjoner som krever evakuering av flere bygg eller hele lokalisasjoner. Ved pandemi eller andre omfattende og langvarige hendelser kan alle beredskapsnivåene benyttes. Mobilisering og andre tiltak vil da besluttes fortløpende av kriseledelsen, og man benytter ikke mobiliseringsordningene knyttet til massetilstrømning. Kilde: Oslo universitetssykehus Vis mer

Rettelse: Tittelen i saken var først at «Flere norske sykehus tilbake i normal beredskap», men dette er feil. Sykehusene er enten i normal drift, eller i grønn/gul/rød beredskap. Tittelen er derfor endret til at «Flere norske sykehus nedjusterer til grønn beredskap». Rettelsen ble gjort 16.04.2020 klokken 17.15.

Publisert: 16.04.20 kl. 14:10 Oppdatert: 16.04.20 kl. 17:18

