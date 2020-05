REISERÅDENE VIDEREFØRES: Foreløpig er det ikke åpnet for å kunne reise på ferietur ut av norden før 20. august. Illustrasjonsfoto. Foto: Mona Langset

Color Line: – En skjebnesommer for norsk reiseliv

Med avlyste feriereiser frem til slutten av august, frykter Virke reiseliv at bransjen står foran et ras av konkurser.

Oppdatert nå nettopp

– UD opprettholder gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide på en pressekonferanse i dag.

De gjeldende reiserestriksjonene vil i utgangspunktet vare frem til 20. august. Innen 15. juni vil det vurderes om man kan reise til de nordiske landene. Innen 20. juli vurderer de om det også skal åpnes for enkelte nærliggende europeiske land.

– For norsk reiseliv er det en dramatisk situasjon. Det er en skjebnesommer, sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line.

Vil ha tidligere åpning for Tyskland

– Vi starter planlegging om å åpne avganger til Sverige og Danmark fra 15. juni. Med stor sannsynlighet vil det også åpnes til Tyskland fra 20. juli,

Mathisen sier at de kunne reddet store inntekter om man også hadde åpnet opp for reiser til Tyskland samtidig som de nordiske landene.

– Utenlandske besøkende utgjør 55 milliarder i inntekter. 50 prosent av de kommer fra Norden og Tyskland. Hadde man inkludert Tyskland i Norden her, kunne man tatt høyde for å redde 12 milliarder, sier han.

– At ikke Tyskland inkluderes med Norden kan jeg ikke forstå, vi ser heller ikke at det er noen smittevernfaglig begrunnelse for det heller.

– Mange små aktører

Mathisen mener at det ikke bare er en risiko for mange konkurser.

– Det som også er en utfordring er at reiselivet består av mange små aktører. Går en liten opplevelsebedrift konkurs, da ryker hele verdiskapningskjeden. En rundreise i Norge selger vi med opplevelser. Det er dramatisk.

For Color Line sin del, har de ambisjoner om å komme sterke ut på andre siden.

– Vi er den største aktøren. Det positive er at vi nå har noen datoer å forholde oss til. Vi har utarbeidet smittevernveileder, som er svært strenge og svært gode. Vi har respekt for smittefaren, sier han.

Mener norske turister ikke kan gjøre opp for tap

– Beskjeden fra regjeringen i dag betyr flere avlyste reiser, og at pakkereisearrangørenes refusjonskrav øker. Når Regjeringen heller ikke vil gi reisearrangørene en kompensasjonsordning som kan hjelpe dem gjennom denne krisen betyr det i realiteten at de fleste reiseoperatørene er sjanseløse. Ikke på grunn av corona, men på grunn av måten regjeringen håndterer situasjonen på, sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål i en pressemelding, , sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

– Vi står foran et ras av konkurser.

At flere nordmenn kan komme til å legge ferieplanene i Norge, vil ikke være nok, ifølge Virke.

– At regjeringen oppfordrer til å feriere i Norge er vel og bra, men norske turister i eget land kan aldri gjøre opp for tapet av utenlandske turister, sier Bergmål.

– Sommertrafikken uansett tapt

John Eckhoff, pressesjef i SAS, har forståelse for at dette er en global situasjon, men hadde håpet at åpningen hadde skjedd raskere.

– Sommertrafikken for oss er uansett tapt. Vi har god kapasitet, og kommer til å sette inn fly så fort markedet tillater det, Eckhoff.

Folk bestiller fremdeles turer til høsten

Nora Aspengren, kommunikasjonsdirektør i pakkereiseleverandøren Tui, sier at de vil tilpasse tilbudet sitt til de nye reiserådene.

– Det er solgt noen reiser i sommer, men de fleste som er bestilt har enten blitt endret eller avbestilt, forteller hun.

Tui får fremdeles inn bestillinger til etter sommerferien, og tror på en positiv trend etter reiserestriksjonene.

– Vi ser at en del bestiller turer til i høst eller vinter. Folk ser frem til å reise, sier hun.

Publisert: 15.05.20 kl. 16:18 Oppdatert: 15.05.20 kl. 16:33

Les også

Fra andre aviser