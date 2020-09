VG-Peil-Logo Åtte fester som gikk helt galt Alle ble reddet fra grottefesten i Oslo. Her er festene som endte i tragedie. Ivar Brandvol Av Publisert 01. september, kl. 13:59 152 døde da fyrverkeri gikk av inne på utestedet «Lame Horse» i byen Perm i Russland. Ivar Brandvol Av Publisert 01. september, kl. 13:59 Festarrangøren på Taiwan blåste fargepulver over gjestene som tok fyr. 500 ble skadet og 15 døde. Ivar Brandvol Av Publisert 01. september, kl. 13:59 232 døde etter brann på nattklubben «Kiss» i Santa Maria. Les mer om hva som ofte er et dystert fellestrekk for slike tragedier . Ivar Brandvol Av Publisert 01. september, kl. 13:59

Åtte fester som gikk helt galt

Grottefesten har ett fellestrekk med noen av de største fest-tragediene.

Inngangen til grotten, som leder ned til bunkersen der den ulovlige festen ble holdt. Foto: Ingvild Silseth

Fraværet av fungerende nødutganger går ofte igjen når ting går galt. Sist helg rykket politiet ut til en bunkers i Oslo der en rekke festdeltagere var kullosforgiftet. Det fantes bare en, trang inngang.

En av de verste fest-katastrofene skjedde i Sverige.

Göteborg i 1998: 63 døde

Göteborg ble rammet av en voldsom utelivs-tragedie i 1998. Foto: Rolf Andersson / TT NYHETSBYRÅN

Høsten 1998 brøt det ut en voldsom brann på en Halloweenfest i Göteborg. Lokalene var godkjent for 150, men det var 375 personer til stede. Nødutgangene var låst og blokkert, slik at kun en liten inngang var helt åpen. 63 personer døde og 214 ble skadet. I ettertid ble fire personer dømt for å ha startet brannen.

Russland i 2009: 152 døde

Perm i Russland. Foto: SERGEI ILNITSKY / EPA

Flere hundre gjester på utestedet «Lame Horse» i byen Perm i Russland fikk panikk da fyrverkeri antente taket. Mangelen på nødutganger gjorde at mange døde av kullosforgiftning i panikken som oppsto. Videoen fra en av dem som overlevde viser dramaet.

Brasil i 2013: 232 døde

Santa Maria i Brasil. Foto: HANDOUT / X80001

Diskoteket «Kiss» i Santa Maria hadde anslagsvis 1000 gjester da et band på scenen tente på et flagg i 2013. Flammene spredte seg til taket og i løpet av få minutter var diskoteket et dødelig inferno. Det fantes bare én inngang, som raskt ble blokkert av livløse mennesker. 232 omkom.

Buenos Aires 2004: 192 døde

Buenos Aires i Argentina.

Nyttårsaften 2004 tok det fyr i en tettpakket nattklubb i Buenos Aires. Det viste seg senere at nødutgangene var låst og at det var langt flere gjester enn tillatt.

Kina 2000: 309 døde

Luoyang i Kina, der 309 omkom i år 2000. Foto: XINHUA / AFP

Bygningen i byen Luoyang, der brannen skjedde ble stemplet som en sikkerhetsrisiko etter en branninspeksjon bare en uke før tragedien, ifølge lokale medier. Det fantes slukkingsapparater i bygget, men hverken røykvarslere eller sprinkleranlegg.

De fleste som omkom var gjester i et diskotek inne i senteret.

USA 2003: 100 døde

Bildet er tatt sekunder etter at det pyrotekniske showet på en Great White-konsert på utestedet The Station i Rhode Island i USA antente lydisolasjonen på veggene.

Utestedet «The Station» gikk opp i flammer da interiøret ble antent av fyrverkeri på scenen mens bandet «Great White» spilte.

Hele bygningen brant i løpet av tre minutter.

Nattklubbrannen er regnet som en av de verste i USAs historie. Den verste skjedde i 1942, da nesten 500 personer omkom på stedet «Cocoanot Grove» i Boston.

Romania 2015: 64 døde

Nattklubben «Colectiv» i Bucuresti. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

En eksplosjon og brann i nattklubben Colectiv i Romanias hovedstad Bucuresti kostet 64 personer livet. Konsertlokalet, som lå i en kjeller i den rumenske hovedstaden, kun hadde én utgang ifølge vitner. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med fyrverkeribruk innendørs.

Taiwan 2015: 500 skadet og 15 døde

Foto: MISS HUANG / APPLE DAILY

I bare badetøyet danset over tusen intetanende festdeltagere i badelandet. Så ble de slukt av en gigantisk ildkule.

Fargepulveret som ble blåst utover publikum fra scenen som en del av festen, tok plutselig fyr. Ildkulen blåste gjennom hele området og varte i 40 sekunder. Den etterlot seg 15 døde og 500 skadde.

Publisert: 01.09.20 kl. 13:59