SAVNET: Ole «Lukkøye» Klemetsen (48) og datteren Marielle (11) var bekymret for at Spania-ferien skulle ryke. Da norske myndigheter åpnet opp, satte de seg på første fly til feriestedet sitt. Foto: Klaudia Lech

Nordmenn endelig «lovlig» på sydenferie: Ole «Lukkøye» reiste på dagen

TORREVIEJA (VG) På dagen regjeringen åpnet for utenlandsreiser tok Ole «Lukkøye» Klemetsen med seg datteren på første fly til sitt ferieparadis. Flere nordmenn har vendt snuten mot sol og varme – med liten karantenerisiko.

– Hadde det ikke vært for corona, hadde jeg vært her for lenge siden, sier tidligere proffbokser og realitydeltager Ole Klemetsen (48).

Foran ham står en diger plett pasta carbonara – servert av en kelner i munnbind. Bak låste porter bare et steinkast unna ruver fem blå blokker i Punta Prima i Torrevieja. På innsiden ligger et bassengområde omringet av striglet gressplen.

Her har Ole og datteren Marielle (11) bare 15 meter å gå til bassenget fra markterrassen i leiligheten deres. I år har riktignok veien dit fått en ny vri.

Den eneste lovlige veien til et avkjølende bad er forbi en vakt med munnbind som sprayer føttene dine med sprit og sørger for at du desinfiserer hendene. Skal du ut, må du bruke en annen vei.

– Jeg kan vel ikke si jeg er forbauset, heller mer imponert, over alle tiltakene her, sier han.

SMITTEVERN: Selv føttene skal sprites. Foto: Klaudia Lech, VG

Foruten en svært høy andel fastboende utlendinger, deriblant mange nordmenn, er Torrevieja yndet for trekkfugler og spanske så vel som utenlandske sommerturister.

Ole forelsket seg i stedet han kjøpte i 2014, men har feriert her enda lenger. Årlig har han spilt og sunget på joviale Kvikk Baren. Selv om bareier Tone Martinsen (50 gjerne skulle hatt ham til å spille på 15. årsjubileet 1. juli, måtte han vente til nå med å avlegge en visitt.

TRADISJON: Dagen etter at Ole landet i Torrevieja tar han turen innom Tone Martinsen (50, foran) og hennes Kvikk Baren som gjenåpnet 1. juli. Stefan Eliasson (49) og Inga Lill Holte Sjøsand (52) stikker også gjerne innom her mens de er på ferie. Foto: Klaudia Lech, VG

Dette er råd og regler i Spania Bli hjemme eller der du overnatter som turist om du har symptomer

Holde 1,5 meter avstand når du bader

Munnbind er påbudt for personer over 6 år på offentlig sted, utendørs og innendørs dersom det ikke er mulig å holde 1,5 meter avstand. Sjekk om det finnes andre lokale regler. Å bryte munnbindpåbud kan gi deg bot.

Butikker, kollektivselskaper og andre bedrifter kan måtte be om kontaktinformasjonen din og beholde den i inntil fire uker for smittesporingsformål.

Overhold regler satt av hoteller, restauranter og barer.

Følg kapasitetsbegrensninger på stranden og bruk bookingsystemer der det finnes. Kilde: Myndighetenes råd til reisende i Spania Vis mer

Ikke som norgesferie i pøsregn

Da de første flybillettene hit 26. juni ble kansellert, tilbrakte Ole og datteren en drøy uke i pøsregn på ei hytta utenfor Egersund isteden. Siden har de krysset det de har for at en reise ble mulig.

– Vi bor i verdens beste land, og jeg har vokst opp med hytter på sommeren. Men det er ikke dette, sier Ole.

Han peker ut mot Middelhavet. Knallsol, bølgebrus og minst 27 grader.

Vis-à-vis ligger det inngjerdede leilighetskomplekset med bar i bassenget og treningssenter hvor tredemøllene har glassvegg ut mot sjøen. Like nedenfor restauranten Nautilius, der Ole, Marielle og hunden Rocky er på hils med de fleste som jobber.

FAVORITTSTED: Marielle (11) og Ole vet nøyaktig hva de skal ha når de går på restauranten ved siden av leiligheten. Pasta – henholdsvis bolognese og carbonara. Foto: Klaudia Lech, VG

Hadde ikke regjeringen åpnet opp for karantenefri reise til Spania og opphevet frarådingen av reiser, hadde det sikkert blitt en ny hyttetur i regnet, spøker Ole. Men en mer alvorlig side av ham argumenterer for at reisen de nå gjør, tas med stor varsomhet.

– Det er liten smitte her. Hadde det vært mer, hadde vi nok ikke reist. Jeg ville dessuten se til leiligheten jeg har her – som blant annet har vært pusset opp mens jeg ikke har kunnet være her. Og går vi ut, kommer vi til å bruke munnbind, forsikrer han.

I løpet av det siste døgnet har det vært 580 nye smittetilfeller i Spania – det høyeste siden 10. mai, ifølge El País. Men kun 39 av dem er i Valencia-regionen der Torrevieja ligger, skriver lokalavisen Alicante Plaza.

MUNNBIND: Marielle og pappa Ole viser frem munnbind som skal ta dem hensynsfullt gjennom sommerferien – som naturligvis blir litt annerledes enn den pleier. Foto: Klaudia Lech

– Når myndighetene åpner opp for reiser ut og turister inn til Norge, men likevel går ut og sier at de anbefaler å la det være, er det vel en grunn til det. Det får meg til å tenke at vi bør være enda mer forsiktig, sier han.

PRIVAT SONE: Rutenett av tau ligger utover en strand i Torrevieja. Her må du holde deg innenfor din egen rute, og kun bevege deg på utsiden. Foto: Klaudia Lech, VG

– Uaktuelt å risikere karantene

Noen kilometer unna Punta Prima pakker Liana Therese Olsen (29) ut av kofferten sin etter å ha tatt flyet fra Oslo tidlig torsdag morgen. Det var helt fullt, kan hun skrive under på.

Nordmenn vil til solfylte Spania.

– Det var uaktuelt å bruke resten av ferien min i karantene, så jeg ville ikke reise før det ble åpnet opp for det. Men jeg tok en sjanse og bestilte billetter dagen før pressekonferansen, sier hun.

TIL SOLEN: Liana Therese Olsen (29) hadde ingen ferieplaner. Men da myndighetene sa «ja», bestemte hun seg for å besøke moren i Spania. Foto: Klaudia Lech, VG

Den neste uken skal hun tilbringe i leiligheten mamma Bente Olsen leier i Torrevieja – en hun nylig har flyttet inn i. Ikke Lianas absolutte feriefavoritt, men uten de store ferieplanen, var å besøke mamma i hennes leilighet et valg som føltes trygt.

Bente bor her store deler av året og er overbevist om at feriestedet er trygt, selv om hele stedet lignet en spøkelsesby da UD beordret de norske turistene hjem i mars.

– Her er det politi overalt som gjør jobben sin. Det er strengere, og det er nesten ikke smitte, sier hun.

– I Oslo er det folk overalt, parerer Liana Theresa. Hun ramser opp Sørenga, de store parkene og Kadetten – og overskrifter om turistenes inntog og overfylte attraksjoner i Norge.

AVKJØLENDE: Etter flere timer på reisefot fikk Liana Therese på seg bikinien og testet bassenget. Foto: Klaudia Lech, VG

Selv om sjøen er storfavoritten, får hun æren av å være familiens første til å teste leilighetskompleksets basseng. Det blir nok mest tid her denne gangen, tror hun. Det er ingen vits i å farte Torrevieja rundt, når det er solen hun er her for.

– Nå er jeg veldig glad for at jeg har reist.

VG I SPANIA: Synne Eggum Myrvang og Klaudia Lech.

Publisert: 17.07.20 kl. 09:58

