HJEMTUR: Eksstatsminister Gro Harlem Brundtland, Ingrid Aune, Ellen Cecilie Eriksen, Hadia Tajik og Julie Brundtland Løvseth tok båten hjem fra Utøya bare to og en halv time før våpendesperadoen slo til. Foto: Sara Johannessen / VG

Aune og Tajik var sammen under 22. juli-marerittet: – Hun viste varme og handlekraft

Ingrid Aunes medmenneskelighet, varme og handlekraft kom til syne 22. juli, minnes Ap-nestleder Hadia Tajik. Hun er i sorg etter tapet av en av sine nærmeste venninner.

Klokken 14.43 fredag 22. juli 2011 satt Ap-nestleder Hadia Tajik sammen med daværende AUF-politiker Ingrid Aune om bord i MS «Thorbjørn» på vei hjem fra Utøya.

Med dem var tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, Aunes politiske forbilde, som hadde gjestet AUFs sommerleir tidligere på formiddagen.

De visste ingenting om grusomhetene som skulle finne sted på sommerleir-øya de nettopp hadde forlatt.

– Vi var kommet til Vika i Oslo da bomben i regjeringskvartalet smalt, forteller Tajik.

Meldte seg frivillig

I tospann med Aune dro Tajik inn til Youngstorget og fant partifeller. Sammen dro de videre til midlertidige lokaler i Heimdalsgata, der det raskt ble fordelt oppgaver for å finne ut hvor andre partifeller befant seg.

Det neste Aune foretok seg gjorde sterkt inntrykk på Ap-nestlederen.

– Da nyheten om skyting på Utøya kom, meldte Ingrid seg frivillig til å bemanne Arbeiderpartiets pårørendetelefon. Ingrid stilte også sitt eget telefonnummer til disposisjon, sier Tajik.

I SORG: Malvik-ordfører Ingrid Aune var en god venninne av Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen, VG

På dette tidspunktet visste ingen nøyaktig hva som foregikk på Utøya. Aune satt i timevis og tok imot henvendelser fra fortvilte foreldre og familiemedlemmer.

Dette mens hun selv visste at folk hun var glad i var fanget i marerittet. Aunes søskenbarn, Rolf Christopher Johansen Perreau, var blant dem som ble skutt og drept av gjerningsmannen.

– Hun klarte å vise medmenneskelighet, varme og handlekraft, i denne ekstreme situasjonen, samtidig som hun selv hadde mange hun brydde seg om på Utøya. Det forteller veldig mye om hva slags person Ingrid var, sier Tajik.

Båtulykke

Åtte år og ti dager etter at hun hjalp fortvilte foreldre med å finne ut om sønnen eller datteren deres var i live, mistet Aune selv livet i en båtulykke i Namsos. Sammen med henne satt kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43).

Heller ikke han overlevde.

Tajik har kun positive ord si om Aune, som var en god venninne for Ap-nestlederen i over ti år.

– Ett av mange gode minner med Ingrid er en sommer for noen år siden, da ingen av oss hadde lagt ferieplaner og vi savnet feriefølelsen, minnes hun.

Foto: Morten Kjennerud/Arbeiderpartiet

– Da gikk vi rundt på ulike spisesteder og lot som vi var i forskjellige land. Vi kunne spise billig pasta den ene dagen, og legge ut bilder på Facebook som om vi var i Italia. Den andre dagen kunne vi dra på amerikansk barbecue bare for å late som at vi nå var ute for å kjøre Route 66. På slutten av sommeren møtte vi felles kjente som kunne si «dere har jammen reist mye i sommer!». Da lo vi og avslørte at nei, vi hadde bare vært i Oslo og levd oss inn i det.

– Slik vil jeg huske Ingrid, som varm, glad og kreativ.

Rørte mange

I 2015 ble Aune tidenes yngste, og første kvinnelige ordfører i Trøndelag-kommunen Malvik. Heller ikke har noen et vondt ord å si om Ap-politikeren, som huskes som en energibunt og en ordfører som turte å ta de politiske kampene.

– Ingrid var det mest levende mennesket jeg kjente, full av liv og godt humør. Hun var en svært dyktig politiker, som jeg har lært utrolig mye av å samarbeide med. Men mest av alt savner jeg det gode medmennesket, som var der og brydde seg. Det hele er så ubeskrivelig trist, sier Matz Ulstad (Ap), som sitter i formannskapet i Malvik kommune.

Aune tilbrakte mange år i AUF før hun ble ordfører. I ungdomspartiet så mange opp til hennes internasjonale engasjement og omtanke for andre.

– Ingrid Aune var en brennende engasjert politiker og et forbilde for veldig mange i AUF, spesielt for jentene. Det som har skjedd er forferdelig trist, sier AUF-leder Ina Libak.

