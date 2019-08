REGNER MED REGN: Slik ser de våte prognosene ut for Østlandet store deler av søndag, melder meteorologene. Foto: Meteorologisk Institutt

Kraftig bygevær i vente på Østlandet

Det er sendt ut gult farevarsel for lokalt kraftige regnbyger med torden for Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder søndag.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det melder Meteorologisk institutt selv via Twitter.

– Det er egentlig utrygt over det hele, men vi ser for oss at det er størst fare i de indre strøkene i Telemark og de øvre delene av Buskerud, sier statsmeteorolog Per Egil Haga til VG.

Regnbygene er ventet søndag ettermiddag og kveld mellom klokken 12 og 20.

Statsmeteorologen sier han ikke kan utelukke at det også blir kraftige byger andre steder:

– Da tenker vi i Agder-fylkene og kanskje også Vestfold.

Lørdag ettermiddag er Haga fortsatt usikker på om bygeværet også kan treffe øst for Oslo, og sier faren ser ut til å være størst vest for hovedstaden.

Sjekk været på pent.no

Sendt ut farevarsel

Lørdag formiddag tvitret Meteorologisk institutt de har sendt ut gult farevarsel som følge av værprognosene.

«Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning», opplyser Yr.no

Videre anbefales folk i området å vurdere behov for forebyggende tiltak, samt tilpasse farten og kjøre etter forholdene på veiene.

Mye regn

Haga sier bygene innebærer at det kan bli mye torden som betyr at det kan komme mye regn på kort tid. Bygene kan forventes å vare mellom én og tre-fire timer, ifølge meteorologen.

– Enkelte steder kan det være byger på 15 til 20 millimeter – kanskje opp til 25 millimeter i løpet av en time. Over en tretimersperiode kan det komme opp mot 30, muligens så mye som 40 millimeter nedbør på enkelte steder, sier meteorologen.

Lørdag kveld har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke sendt ut noe flomvarsel.

Husker du styrtregnet som herjet i Kristiansand i fjor? Saken fortsetter under videoen.

Kjøligere neste uke

Utover neste uke sier Haga at Østlandet vil oppleve en varierende værtype med regnskurer og noen solglimt innimellom.

– Vi får nok litt lavere temperaturer og litt større bygeaktivitet utover neste uke. Temperaturen vil ligge på rundt 20 grader fremover.

Publisert: 03.08.19 kl. 18:31

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post