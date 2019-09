VENTETID: En jordfeil fører til forsinkelser på østfoldbanen fredag ettermiddag. Foto: Solberg, Trond

Kaos på Oslo S - Østfoldbanen stengt

En jordfeil fører til at Østfoldbanen er stengt for trafikk mellom Ski og Kolbotn. Strekningen er ventet å åpne igjen ved 18-tiden fredag.

NTB

Det opplyser Bane Nor.

– Du må regne med forsinkelser og innstillinger, melder Vy.

For linje L2 kjøres det buss mellom Rosenholm og Ski, mens L21 og L22 har buss mellom Oslo S og Ski. Reisende mellom Stabæk/Skøyen og Oslo S henvises til andre tog.

Bane Nor skriver på Twitter at de estimerer åpning av østfoldbanen klokken 18 fredag, og informerer om at det er satt opp busspendel for innstilte tog.

