TV 2-profil coronafast på ubestemt tid i USA med nyfødt baby

Det er over en måned siden Christian Nørve (42) og samboeren Tommy Børresen (33) ble foreldre i Wisconsin i USA, men etter lykken kom frustrasjonen. Paret kommer seg ikke hjem til Norge med sin nyfødte datter.

Mandag 30. mars delte Nørve på Instagram at paret hadde blitt foreldre til lille Sonja Olava. Jenta så dagens lys i Wisconsin i USA, via surrogatmor.

Planen var å returnere til Norge, men på grunn av pandemien er de nå coronafast i USA på ubestemt tid.

– Vi er ved godt mot, og nyter denne tiden vi får sammen med Sonja, og ser på det som tidenes permisjon, men samtidig er det frustrerende å ikke vite når vi kan dra hjem, forteller Nørve på telefon fra Wisconsin.

Han opplyser at det trolig er snakk om måneder før de kan dra hjem til Norge. Prosessen er kronglete, spesielt i corona-tider hvor behandlingstiden går opp.

Kronglete prosess

Paret er avhengig av å skaffe et amerikansk pass til datteren, men amerikanerne har midlertidig stengt passkontorene under coronakrisen. I tillegg må de få gjennomført en farskapstest på ambassaden i Washington, som skal sendes videre til Norge hvor den første skal analyseres av Folkehelseinstituttet, og så behandles i NAV.

Det betyr at det kan vente en 13 timers biltur til den amerikanske hovedstaden.

– Vi kan også fly, men vi må vurdere helserisikoen, det er mye smitte her i USA, og vi er redd for at hun skal bli smittet. Vi prøver å holde oss for oss selv, men siden vi ikke har noe nettverk må vi eksponere oss noe i butikker og offentlige kontorer, påpeker han.

Han trekker frem det at datteren kan få helseoppfølging i Norge som en de viktigste årsakene til at de ønsker seg hjem så fort som mulig.

Seks norske par i samme situasjon

Nørve og Børresen er ikke de eneste norske som står fast i USA. TV 2-profilen forteller at de har vært i kontakt med seks andre par som enten har fått barn, eller venter barn.

Han håper nå på hjelp med å få fortgang i prosessen fra Norge.

– Jeg forstår at lovverket er strengt, men jeg håper norske myndigheter kan hjelpe oss par som står fast her nede med å legge til rette for at det går kjapt gjennom systemet.

På spørsmål om hvordan det treffer økonomisk med en så lang periode i USA, uten at de kan jobbe, svarer TV 2-profilen:

– Vi la heldigvis oss opp en buffer hvis det skulle komme uforutsette hendelser.

– Dette kommer til å løse seg, vi er ved godt mot, men det hadde vært fint å vite når vi kan reise hjem, avslutter Nørve fra Wisconsin.

