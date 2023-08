ENIGE: Norge og Ukraina er enige om fredsplan-samtaler og leveranse av F-16- fly til det ukrainske forsvaret.

Zelenskyj: Samtaler om fredsplan holdes i Oslo

KYIV (VG) Volodymyr Zelenskyj sier at en av de neste rundene med samtaler om den såkalte fredsformelen, skal holdes i Oslo. Samtidig lover Jonas Gahr Støre F-16-fly til ukrainerne.

Det meldte den ukrainske presidenten på X/Twitter torsdag ettermiddag. Torsdag møtte han statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv.

– I løpet av samtalen vår, takket jeg statsminister Støre og alle nordmenn for dette og deres viktige støtte, skriver Zelenskyj.







På Telegram omtaler han samtalene med Støre som «fruktbare forhandlinger».

– Norge støtter luftfartsforsvaret vårt effektiv. Det er de beste nyhetene vi kunne fått på vår uavhengighetsdag uavhengighetsdag24. august er datoen ukrainerne feirer deres uavhengighetsdag. I 2023 er det 32 år siden Ukraina ble uavhengig fra Sovjetunionen..

Formøter i Oslo

Den ukrainske presidenten gikk ikke mer detaljert inn på hvordan og når samtalene skal foregå.

Ifølge VGs opplysninger legges det planer om formøter i Oslo foran en tredje runde hvor Ukraina samler ledere fra hele verden til en diskusjon om president Zelenskys «fredsformel».

Den runden er planlagt til FNs generalforsamling i New York i september. Lignende konferanser er tidligere holdt i København og Riyadh.

SAMMEN I UKRAINA: Jonas Gahr Støre og Volodymyr Zelenskyj holdt en felles pressekonferanse i Kyiv torsdag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har tidligere bekreftet overfor VG at Norge har tilbudt Ukraina å ta et særlig ansvar for atomsikkerhet, som er ett av ti punkter i den ukrainske presidentens fredsplan.

Lover F-16

Torsdag ble det også kjent at Norge lover å levere F-16-fly til Ukraina.

– Vi tar sikte på en donasjon av F-16 til Ukraina. Men detaljer om antall og tidsplan for leveranse må vi komme tilbake til, sa statsminister Jonas Gahr Støre til norske medier i Ukraina tidligere torsdag.

Norge er dermed det tredje landet som varsler donasjoner av F-16-fly til Ukraina. USA er også en av landene som støtter opp med kampfly til ukrainerne.