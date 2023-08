Sjelden tvillingfenomen: − Jeg så jo allerede fra dag én

Ines, Mio og Magnus hadde endelig oppfylt drømmen om barn. Snart var tegnene på at noe var helt spesielt med tvillingene Storm og Saga så tydelige at mamma Ines bestemte seg for å ta en test i smug.

– Jeg hadde lenge hatt et ønske om å få barn. Og så går man og venter på å finne den rette partneren, men så skjedde det aldri.