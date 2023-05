MINDRE LESELYST: Bare 13 prosent av norske barn oppgir at de liker å lese godt, noe som er langt under det internasjonale gjennomsnittet.

Norske barn leser dårligere enn før

I løpet av fem år har norske tiåringer blitt dårligere til å lese, de leser mindre, og de har mindre lyst til å lese, viser ny studie.

Det fremkommer av resultatene fra den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS (Progress in Reading Literacy Study), som ble presentert av forsker Åse Kari H. Wagner i Oslo tirsdag. Wagner jobber ved Universitetet i Stavanger (UiS), som står for den norske rapporten.

Undersøkelsen gjennomføres hvert femte år, og kartlegger leseferdigheter til elever i tiårsalderen i 65 land. I Norge vil det si elever som går i femteklasse.

– Den norske nedgangen er betydelig i PIRLS 2021, tilsvarende et halvt års skolegang. Det er særlig bekymringsverdig at en femtedel av de norske 10-åringene scorer på laveste nivå eller under, sier Wagner.

Det er dobbelt så mange som ved forrige undersøkelse i 2016.

Leseferdighetene har gått ned i nesten alle land, sammenlignet med forrige undersøkelse. Av de nordiske landene har Norge hatt størst nedgang.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ser med bekymring på utviklingen.

– Det er ikke bra at leseferdighetene blant barna synker, og det bekymrer meg. God leseforståelse er viktig for elevenes skolegang og videre utvikling. Denne negative utviklingen skal vi snu, sier Brenna.

Info Dette viser PIRLS-undersøkelsen: Leseresultatene fra PIRLS 2021 viser at norske 10-åringer ligger godt over det internasjonale gjennomsnittet. De norske elevene leser på samme nivå som de danske, men noe svakere enn elevene i Finland og Sverige.

Ser man på utviklingen siden forrige undersøkelse i 2016, er resultatene svakere i nesten alle land. Dette gjelder også de nordiske landene. Norge har hatt størst nedgang av de nordiske landene siden 2016, men den norske nedgangen er ikke vesentlig forskjellig fra nedgangen i Finland.

Norske 10-åringer rapporterer lavest leseglede av samtlige land i undersøkelsen. Kun 13 prosent av norske elever sier de liker å lese godt, mens det internasjonale gjennomsnittet ligger på 42 prosent. Færre elever leser på fritiden i 2021 enn i 2016.

I 2021 scorer én av fem norske 10-åringer på lavt mestringsnivå eller under. Det er dobbelt så mange som i 2016. Disse elevene vil ha problemer med å lese en alderstilpasset tekst fra begynnelse til slutt og forstå innholdet.

Jenter leser fortsatt bedre enn gutter i 2021, men forskjellen har ikke økt.

Over 7000 norske elever har deltatt i studien.

Den norske rapporten er skrevet av forskere ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger (UiS). Vis mer

Færre leser på fritiden

Undersøkelsen viser også at norske 10-åringer rapporterer lavest leseglede av samtlige land i undersøkelsen. Kun 13 prosent av norske elever sier det liker å lese godt, mens det internasjonale gjennomsnittet ligger på 42 prosent. Færre elever leser på fritiden i 2021 enn i 2016.

– Barna bruker stadig mer tid på skjerm både på skolen og hjemme, og mindre tid på papirbøker. Skal vi styrke lesingen, må vi tenke mer helhetlig. Regjeringen er allerede i gang med flere grep. Blant annet har vi gitt mer penger til skolebibliotek, og vi vil gi mer penger til skolebøker. I tillegg er vi i gang med en leselyststrategi, sier Brenna.

I april nedsatte regjeringen et utvalg som skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget og foreslå tiltak knyttet til barn og unges skjermbruk. Utvalget vil blant annet se på søvn, psykisk helse og læringsutfordringer.

Ønsker mer tid til lesing

Tidligere i mai uttalte Brenna at regjeringen vil gi 115 millioner kroner til skolebøker i grunnskolen. Hun ønsker å gi barna mer tid med bøker, og flere digitale pauser etter en lang pandemi preget av digitale læremidler.

Regjeringens tilskudd skal for eksempel kunne dekke én ekstra bok til hver elev på alle barneskoler i landet.

Forskerne bak PIRLS antar at nedgangen i leseresultatene hos stort sett alle land kan ha sammenheng med at undersøkelsen ble gjennomført under pandemien, i 2021. Forskerne bak den norske rapporten understreker derfor at resultatene må tolkes med noe varsomhet, frem til de har gjort nærmere analyser. Disse forskerne skal analysere de norske resultatene fremover. Resultatene vil publiseres i 2024.

I forrige undersøkelse, som ble presentert i 2017, lå norske elever langt over gjennomsnittet internasjonalt. Det var første gang femteklassingenes lesing på internett også ble undersøkt.

– En viktig ferdighet

Jan Tore Sanner, Høyres skolepolitiske talsperson, slutter seg til Brennas bekymring over utviklingen.

– Lesing er en viktig ferdighet som åpner dørene for all videre læring, sier Sanner i en e-post til VG.

Sanner mener likevel Støre-regjeringen har gjort flere feil på veien mot å få norske barn til å lese mer. Han trekker frem at Støre-regjeringen har fjernet lærerspesialist-ordningen, en ordning Solberg-regjeringen satte i gang i 2015 for å få gode lærere til å fortsette å undervise i skolen.

– Brenna har også fjernet kravet om at alle lærere som underviser i norsk skal ha fordypning i faget. Penger til skolebøker og skolebibliotek er bra, men det aller viktigste for å knekke lesekoden og øke leselysten hos elevene er en god lærer, og at tiltak settes inn tidlig for å hjelpe de som sliter, mener Sanner.