LA FRAM UKRAINA-PLANER: Nato-sjef Jens Stoltenberg la tirsdag frem Natos planer for veien videre for et ukrainsk medlemskap i alliansen.

Nato-landene enige om veien videre for ukrainsk medlemskap

Nato-landene har tirsdag blitt enige om en erklæring som sier at Ukraina vil bli invitert inn i alliansen – men ikke nå. Zelenskyj reagerer på at det ikke er lagt frem en konkret tidsplan.

Det bekreftet Nato-leder Jens Stoltenberg på en pressekonferanse under Nato-toppmøte i Vilnius tirsdag ettermiddag.

– Dette er et sterkt, samlet og positivt budskap til Ukraina fra Nato, sa Stoltenberg.







– Vi er enige om en omfattende pakke med ulike elementer som bidrar til å flytte Ukraina nærmere Nato og et medlemskap.

Nato-landene er ifølge Stoltenberg enige om å invitere Ukraina inn i alliansen når de allierte er enige om det og når vilkårene for dette er møtt.

Stoltenberg bekreftet også at Ukraina slipper den såkalte MAP-prosessen (Membership Action Plan). Det betyr en raskere behandling av Ukrainas Nato-søknad.

– Dette gjør at Ukraina nå kun har ett steg igjen for å bli Nato-medlem, og ikke to. På hvert eneste toppmøte siden 2008 har vi sagt at Ukraina skal bli et medlem. Nå fjerner vi det. Dette gjør det mye enklere for Ukraina å bli medlem.

ØNSKER KONKRET TIDSPLAN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

På vei til toppmøet i Vilnius tidligere tirsdag, reagerte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på at Nato ikke legger frem en konkret tidsplan for Ukraina:

– Det er uten sidestykke og absurd at en tidsramme ikke er satt, verken for invitasjonen eller for Ukrainas medlemskap, skrev han på Twitter.

– Det ser ut til at det ikke er noen vilje for å invitere Ukraina til Nato eller gjør oss til et medlem av alliansen, fortsatte han.

Nå har altså Nato invitert Ukraina inn i forsvarsalliansen, men uten en konkret tidsplan.

Stoltenberg fikk spørsmål om den ukrainske presidentens uttalelser på pressekonferansen:

– Det Nato-landene har blitt enige om i dag er en sterk og samlet beskjed til Ukraina. Det gjør også at ukrainske forsvarsstyrker og Nato vil samarbeide tettere fremover, svarte Nato-sjefen.

Under toppmøtet tirsdag signerte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) en uttalelse sammen med Danmark, Nederland, Belgia, Luxembourg, Polen, Portugal, Sverige, Romania og Storbritannia om trening av det ukrainske luftforsvaret.

– Landene i koalisjonen ønsker å bistå Ukraina slik at de kan forsvare sitt eget luftrom. Får å få til dette vil vi etablere en felles koalisjon for opplæring av det ukrainske luftvåpenet i drift og vedlikehold av F-16 jagerfly og med mulighet for å inkludere andre typer jagerfly på et senere stadium, sier Gram i en pressemelding.

Treningen skal gjennomføres i Danmark. Opptreningen inkluderer å stille relevant utstyr, instruktører og annet personell til disposisjon.