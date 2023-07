MØTER: Alps grunnlegger Mario Brero (t.v.) og hans kontakt i Emiratene, Matar.

Liste med 47 nordmenn sendt til Emiratenes etterretningstjeneste

47 nordmenn er kartlagt i en kostbar sveitsisk påvirkningsoperasjon på oppdrag for De forente arabiske emirater.

Kortversjonen Over 1000 europeere, inkludert 47 nordmenn, er kartlagt i en påvirkningsoperasjon ledet av sveitsiske Alp Services på bestilling fra De forente arabiske emirater (UAE). Operasjonen innebar å knytte individer sammen i et angivelig nettverk av radikale islamister, tilknyttet Det muslimske brorskapet.

Blant de kartlagte nordmennene er Basim Ghozlan fra Rabita-moskeen i Oslo.

Ifølge avsløringene betalte Emiratene minst 5,7 millioner euro (ca. 60 millioner norske kroner) mellom 2017 og 2020 for operasjonen.

Operasjonen ser ut til å være en forlengelse av Emiratenes rivalisering med Qatar og Det muslimske brorskapet.

Operasjonen ble avslørt i etterkant av et datainnbrudd hos Alp Services. Den franske nettavisen Mediapart og andre medier, inkludert VG, via European Investigative Collaborations (EIC) har fått tilgang på dokumentasjon fra lekkasjen. Hverken EIC eller VG har betalt for adgang til materialet. Vis mer

«Et mafialignende kontinentalt nettverk» er tittelen på en infografikk adressert til de hemmelige tjenestene i De forente arabiske emirater.

Dokumentet lister opp hundrevis av personer spredt over hele Europa, knyttet sammen med piler, som om de skulle være med i et nettverk av radikale islamister.

Det avsløres i hemmelige dokumenter fra et datainnbrudd som den undersøkende franske nettavisen Mediapart besitter.

Dokumentene er delt med VG og en rekke andre europeiske medier gjennom nettverket European Investigative Collaborations (EIC).

Privatdetektivene fra det sveitsiske etterforskningsbyrået Alp Services har til sammen sendt navn på mer enn 1000 europeere, inkludert nesten 50 nordmenn, til etterretningstjenesten i Abu Dhabi. Mange på listen har ikke noe med Det muslimske brorskapet å gjøre.

En av dem som er kartlagt heter Basim Ghozlan. Han er tilknyttet Rabita-moskeen i Oslo, men blånekter for å være medlem av Det muslimske brorskap.

– De aller fleste skulle ikke stått på denne listen. Den er en hån mot sannheten og viser tydelig at noen prøver å tegne fanden på veggen, sier Gozlan til VG.

FEIL: Basim Ghozlan er på listen over Det muslimske brorskap i Norge. Det er helt feil, sier han til VG.

En gjennomgang av den norske listen viser at det sveitsiske selskapet har koblet alt fra terrorister, en politiker, borettslag og en barneskoleforening til Det muslimske brorskapet.

Alle beskrives som tilhengere av Det muslimske brorskapet, en islamistisk bevegelse som er klassifisert som en «terrororganisasjon» av De forente arabiske emirater, men ikke av Norge.

LEDER: Mario Brero (71) selger kartleggingsoperasjoner rettet mot Det muslimske brorskap for store summer.

Mannen som ledet operasjonen er Mario Brero (71), en veteran fra den private etterforskningsbransjen i Sveits og sjef for Alp Services-byrået. Selskapet opprettet han i Genève for over 30 år siden.

Brero har ikke ønsket å svare på spørsmål om saken, men advokatene hans mener at dokumentene «er delvis forfalsket» og at «de fleste fakta som utgjør premissene for [våre] spørsmål er basert på feilaktige antagelser og/eller usannsynlige utsagn». De er kritiske til at det publiseres «stjålne data» og truer med å saksøke Mediapart i sveitsiske domstoler. De forente arabiske emirater har ikke besvart henvendelsen. Det har heller ikke agenten ved navn Matar.

Luksushotell i Abu Dhabi

Det hele startet 7. august 2017. Mario Brero og en av hans ansatte er på besøk hos en agent ved navn Matar. «Kjære Matar, vi er i Abu Dhabi, i en praktfull suite på Fairmont. Takk for din gjestfrihet. Vi står til din fulle disposisjon», skriver sjefen i Alp i en kryptert melding.

KARTLAGT: 47 nordmenn og 27 norske selskaper med påståtte bindinger til Det muslimske brorskap.

Under en middag samme kveld, utdypet Mario Brero sin plan for Matar. En omfattende operasjon rettet mot å kartlegge og deretter diskreditere fiendene til Emiratene, «ved en diskret og massiv spredning av kompromitterende informasjon».

Operasjonen var en forlengelse av Emiratenes mangeårige rivalisering med nabolandet Qatar og det muslimske brorskap og Mario Brero foreslo å «avsløre» og «ødelegge» Det muslimske brorskapets muslimske brorskapetsMuslimbrødrene, ble etablert i Egypt i 1928 som en organisasjon med ønske om reform gjennom islam. Organisasjonen hadde stor folkelig appell og vokste frem til å bli en av de første politiske masseorganisasjonene i Midtøsten i nyere tid. Det muslimske brorskap regnes ofte for å være den første moderne islamistiske organisasjon, skriver Store norske leksikon. nettverk i Europa ved å «påvirke publikum og politiske ledere».

Qatar var nemlig en særlig sterk støttespiller for Det muslimske brorskapet som vant valget og kom til makten i Egypt i 2012. I 2017 innførte en koalisjon ledet av Saudi-Arabia og Emiratene en blokade mot Qatar som varte i nesten fire år og ble avsluttet i 2021.

Mektige menn

I 2017 ble det flere turer til Abu Dhabi, hvor de sveitsiske privatetterforskerne blant annet fikk møte den virkelige oppdragsgiveren: Ali Saeed Al-Neyadi. Han skal være en lojal medarbeider av Tahnoun bin Zayed al Nahyan (51), Emiratenes nasjonale sikkerhetsrådgiver og bror til landets president, Mohammed bin Zayed al Nahyan (62).

Tahnoun og hans forretningsimperium dukker også opp i bakgrunnen av flere av de største kontroversene Emiratene er involvert i, deriblant anklager om masseovervåkning av egne borgere gjennom chatteappen ToTok, samt våpenstøtte til borgerkrigene i Libya og Jemen.

For å overbevise mennene med pengesekken, forteller Mario Brero at Alp Services jobber for «rike personligheter, regjeringer, statsoverhoder og advokatfirmaer». Han lover å mobilisere nettverket sitt av journalister, konsulenter og etterforskere.

MEKTIGE: Emiratenes president, Mohammed bin Zayed al Nahyan (62) og hans bror Tahnoun bin Zayed al Nahyan (51), Emiratenes nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Den første kontrakten ble signert i oktober 2017. Ifølge dokumentene fakturerte Alp Services for minst 5,7 millioner euro (ca. 60 millioner norske kroner) mellom 2017 og 2020.

Det sveitsiske selskapet Alp har produsert mange titalls etterforskningsrapporter dedikert til personligheter og landkart – flere av dem knyttet til Norge.

RAPPORTER: Norge var et land Alp Services undersøkte ekstra nøye.

Basim Ghozlan går igjen i nesten samtlige rapporter knyttet til Norge. Det kan virke som at Alp Services har saumfart Ghozlan og hans krets nøye, men mye av det som omtales er sakset fra Hege Storhaugs innvandrings- og islamkritiske stiftelse, Human Rights Service.

– Spør du meg har etterretningstjenesten i Abu Dhabi fått en verdiløs rapport. Tenk at de åpnet pengesekken for å kartlegge meg. Det er bare å gå inn på min Facebook eller lese avisen, så ser du hva jeg står for, sier Gozlan.

Han benekter å være en del av Det muslimske brorskap.

– Hvis jeg hadde vært en del av Det muslimske brorskap, så hadde jeg sagt det høyt og tydelig og vært stolt av det. Disse rapportene bare sauser sammen suppe av falske anklager. Det virker som at de bare er ute etter å «bevise» konspirasjonsteorier som islamofobi i Vesten bygger på, avslutter han.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp.