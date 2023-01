ADVARER: Snus har begynt å bli populært i Frankrike, selg om det er ulovlig å selge.

Frankrike: Advarer mot «le snus»

Flere franske medier advarer mot ungdommens bruk av snus, som også har blitt en Tiktok-trend.

Ungdommer i Frankrike har begynt å bruke snus, eller «le snus», som franske medier kaller det.

Nå går flere franske medier ut med advarsel om produktet.

Mer praktisk enn røyk

Den franske avisen Midi Libre, skriver at snus har etablert seg blant landets ungdom.

Les også Eksperter: Dette gjør snus med kroppen din Når du legger en snuspose under leppen, skjer det noe umiddelbart i kroppen.

Ifølge den franske kanalen T1, brukes tobakksproduktet mest av personer mellom 16 til 25 år i Frankrike.

Personer kanalen har snakket med sier at snus er mer praktisk enn røyk. I tillegg at det har blitt en Tiktok-trend blant franske ungdom.

– For øyeblikket ser jeg mye av det på Tiktok. Jeg har kolleger som snuser hver dag, de har tull i tannkjøttet, sier en 16 år gammel jente til kanalen.

Mer skadelig

En lege kanalen har snakket med mener snus er mer skadelig enn vanlige sigaretter.

– En liten pose snus som er på størrelse med ordentlig tyggegummi, representerer omtrent tre sigaretter, sier legen.

Akkurat den påstanden reagerer tobakksforsker Karl Erik Lund i FHI på.

I Frankrike har de bare hvit snus, altså nikotinposer, ikke de brune posene med tobakk. Denne type snus har FHI erklært som mindre farlig enn vanlig brun snus med tobakk i.

– Den påstanden må være tatt ut av det blå. Det finnes ingen vitenskapelige holdepunkter for noe slikt. Jeg tror dette bare er ment som skremselspropaganda. Man skal ikke feilkommunisere på denne måten, sier Lund til VG.

Ifølge Midi Libre frykter leger at snusen vil gjør at flere begynner å røyke. I tillegg advarer de om mulige helsefarer ved bruk av snus.

Ungdom i Frankrike bestiller snusen via internett, eller via sosiale medier. T1 skriver også at noen butikker selger snus ulovlig.