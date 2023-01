NORDSJØEN: Johan Sverdrup-feltet har siden 2018 blitt drevet med strøm fra land. En ny rapport viser at elektrifisering av norsk sokkel vil gi reduserte utslipp globalt.

Rapport: Elektrifisering av olje- og gassektoren gir reduserte utslipp globalt

Ifølge en ny rapport vil elektrifisering av olje- og gassektoren i Norge redusere utslippene i Europa og globalt, og være avgjørende for å nå norske klimamål.

– Dersom lønnsomme elektrifiseringsprosjekter ikke gjennomføres, vil det bli vanskeligere og dyrere å nå klimamålene. Samtidig vil hvert enkelt prosjekt fortsatt vurderes for seg. Det kommer til å bli krevende å nå klimamålene og da må vi gjøre flere ting samtidig, både redusere utslipp og bygge ut mer fornybar kraft for å avhjelpe kraftsituasjonen og det ønsker petroleumsbransjen å bidra til, sier Benedicte Solaas.

Hun er direktør for klima og miljø i arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Offshore Norge. På oppdrag fra dem har Thema Consulting laget en analyse av effektene av elektrifisere den norske olje- og gassektoren med strøm fra land.

Utslippskutt i Europa: 80 prosent

Ifølge rapporten vil elektrifisering i Norge kutte utslippene i Europa kuttes med 80 prosent fordi det blant annet øker sannsynligheten for sletting av kvoter og en ytterligere tilstramming av kvotetaket.

Samtidig vil utslippene globalt reduseres ytterligere fordi frigjorte gassen ved å elektrifisere blir eksportert og fører til redusert produksjon av flytende gass, som har høyere utslipp i produksjons- og transportkjeden enn rørgass.

Elektrifiseringen vil ifølge rapporten være avgjørende for å nå målene om utslippskutt i Norge.

Politisk uenighet

Det har lenge vært politisk uenighet om elektrifisering av sokkelen, blant annet fordi elektrifiseringen kan føre til høyere strømpriser for husholdningene. Samtidig har det blitt stilt spørsmål ved effekten for utslipp utenfor Norges grenser.

I Hurdalsplattformen slår Ap-Sp-regjeringen fast at de skal sørge for videre elektrifisering, men i fjor vår sa flere i Sp at de ønsket å revurdere dette. I august slo imidlertid olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at planen om elektrifisering står fast.

Frp: – Bestillingsverk

Frp, som er imot elektrifisering av norsk sokkel, er kritisk til den nye rapporten fra Thema Consulting.

– Dette fremstår som lite annet enn et bestillingsverk som konkluderer med at 2+2=5. At en av slutningene er at elektrifisering kan føre til at flere kvoter slettes betyr at de her har konkludert basert på sannsynligheter, sier energipolitisk talsperson i Frp Terje Halleland.

Han sier at partiet flere ganger har bedt både nåværende og forrige regjering om å dokumentere tiltaket, uten at de kan påvise noen globale utslippseffekter.

– Det er også bred støtte, blant annet av klimaforskere i Cicero som mener tiltaket ikke gir noen reelle utslippseffekter, sier Halleland.

Høyre sier at rapporten viser det de har ment hele veien.

– For å innfri Parisavtalens mål må vi kutte store utslipp fra sokkelen, og dette kan gjøres mest effektivt ved å elektrifisere deler av aktiviteten på norsk sokkel, sier Høyres energipolitiske talsperson Ove Trellevik.