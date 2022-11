FRIGJØR HVAL: Her står Karl Magne Lockert (59) med en lang stang med en kniv på enden for å skjære løs fiskeutstyr fra en knølhval – blant annet det gule drivankeret den har på hodet.

Høy puls under rednings­oppdrag: Skar løs hval fra fiskeutstyr

Med en seks meter lang stang sto Karl Magne Lockert (59) i front under den risikofylte redningsaksjonen for å hjelpe hvalen som hadde surret seg inn i fiskeutstyr.

En forskningsgruppe fra Universitetet i Tromsø som jobbet med å kartlegge hvalens bevegelsesmønster, varslet sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet da de oppdaget knølhvalen som hadde surret seg inn i drivankeret og det tilhørende tauet.

– Han hadde tredd hodet inn i tauet som sitter fast i drivankeret, og tauet gikk inn i munnen på ham, forklarer Karl Magne Lockert (59), som rykket ut på redningsoperasjonen for sjøtjenesten.

Det gule, flytende drivankeret lå over hodet på knølhvalen.

Ifølge Lockert hadde hvalen sannsynligvis vært innviklet i fiskeutstyret i rundt fire timer – basert informasjon fra fiskebåten som utstyret tilhørte.

Hvalen var voksen, og kan ifølge Lockert bli mellom 25 og 30 tonn.

Farefullt oppdrag

Strenge sikkerhetsrutiner følger med en operasjon som denne – der fartøyet fra sjøtjenesten må bevege seg ganske nærme de store dyrene for å greie å hjelpe dem. De er spesialtrent på oppdrag som dette.

– Dette var et farefullt oppdrag. Sveivene Sveivenehvalens forreste lemmer/finner fremme på hvalen kan bli fire-fem meter lange, og derfor må vi operere på god avstand fra dem, uten at vi setter oss selv i fare, forklarer Lockert.

Totalt brukte sjøtjenesten rundt fire timer på hele operasjonen – inkludert risikovurderinger i forkant.

– Ingen som ikke ønsker å være med ut, skal bli med på et slikt oppdrag. Vi har en gjennomgang for å sørge for at alle vet hva de skal gjøre og er trygge på oppgavene sine, forklarer han.

For Lockerts egne del, innebar jobben å stå helt i front, med en seks meter lang stang med en kniv i den andre enden, med mål om å få skåret over tauet som hvalen var innviklet i.

Det gikk til slutt.

Hvalen forholdt seg rolig

Et lite stykke unna hadde Fiskeridirektoratet et større fartøy.

– Backupbåten ligger litt unna, og hvis hvalen for eksempel skulle tippet båten vår kunne den kommet oss til unnsetning, forklarer han.

Han forklarer at hvalen var rolig, trolig fordi den var sliten. Lockert understreker også at kniven er laget sånn at den ikke kan skade hvalen, dersom man hadde kommet borti den.

– En hval som har noe på seg blir sliten, så da har vi gode muligheter for å hjelpe. Vi kan bruke god tid fordi den er i ro, forklarer han.

– Pulsen er høy

– Hvorfor er oppdraget så farlig?

– Hvalen kan slå oss med de lange finnene, den kan snu seg i full fart og treffe oppi båten. Treffer den oss, blir vi knust. Derfor har vi spesielle områder av hvalen vi ikke skal bevege oss i nærheten av: Man skal aldri være mellom sporen sporenhalen på hvalen bakerst og finnene på ham. Det er sporen han bruker til å sette fart, forklarer Lockert.

– Hva føler du når du står og gjør denne jobben?

– Det er klart at pulsen er høy. Det er et stort dyr du har med å gjøre, du føler på det. Når du er ferdig og setter deg ned, da siger det innpå deg at du har vært i hardt kjør. Det er en tung jobb, akkurat den biten der, forklarer han.

– Svømte lykkelig videre

Dersom den ikke hadde blitt frigjort, kunne konsekvensene vært død.

– Tauet ville mest sannsynlig filt seg fast i huden, og hvalen kunne fått infeksjon og dødd, eller den ville fått problemer med å ta til seg næring fordi den hadde tauet i munnen, sier Lockert.

Oppdraget er en del av sjøtjenestens jobb – som patruljerer sildefeltet nettopp for å unngå konflikt mellom de store pattedyra og fiskeri og turisme – blant annet.

Hvert år kommer hvalen til sildefeltet her i Troms og Finnmark for å beite – i konkurranse med fiskebåtene. Turister samler seg samtidig for å se på, ifølge Fiskeridirektoratet.

Men oppdrag som dette er av de mer sjeldne, og skjer kanskje fem-seks ganger i året, anslår Lockert.

– Og hvalen, hvordan gikk det med den?

– Den gikk det helt fint med. Den svømte lykkelig videre, og det var ingen skader å se på ham fra hverken operasjonen eller tauet.