SKRED: Det er stor snøskredfare i Troms torsdag og fredag. Ved Holmbuktaura ikke langt fra Lakselvbukt gikk det et skred torsdag.

Evakuerer innbyggere i Troms på grunn av snøskredfare

13 husstander evakueres som følge av snøskredfare.

– Grunnet sterkt økende snøskredfare har politiet i dag besluttet å evakuere åtte boligenheter i Oldervik, tre boligenheter på Breivikeidet og to boligenheter på Vasstrandvegen.

Tromsø kommune skriver at beboere må beregne at evakueringen vil gjelde i 48 timer. Alt i alt er det 13 husstander som må evakueres.







Ifølge Nordlys har NVE og Snøskredvarslingen også kommet med en kraftig advarsel på grunn av spesielle værforhold med vind fra en uvanlig retning og store mengder snø.

Ifølge kommunedirektøren i Tromsø, Stig Tore Johnsen, jobber de nå med å få kontakt med alle de berørte.

– Vi ringer alle de vi har telefonen til for å høre deres behov. Noen tar inn hos naboer eller bekjente, mens andre har behov for hjelp av oss. Evakueringen er frivillig. Vi stiller med transport og organisert overnatting i Tromsø for de som trenger. Hvis folk ikke svarer på telefonen sender politiet ut folk for å ringe på dørene, sier Johnsen til VG.

Det er ikke hver dag det evakueres som følge av snøskredfare i Troms. Dette er første gang denne vinteren.

– Det skjer fra tid til annen. For de berørte kan det dukke opp problemer hvis veiene stenger. Derfor prøver vi å være tidlig på for å få ting gjort, forklarer Johnsen videre.

Per nå har ikke Tromsø kommune satt opp krisestab, men de følger situasjonen nøye og tar vurderinger utover.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Roy Tore Meyer, sier til VG at de sender patruljer til de aktuelle stedene for å informere.

– De husstandene som blir kontakter ligger i eventuelle skredløp. Med det er det høy sannsynlighet for treff om skred utløses. I ytterste konsekvens kan skredet ta husene.

Ifølge Meyer er skredfaren størst i natt.

– Faren er ikke akutt. Så vi ser for oss en økende skredfare utover ettermiddagen, og topper seg utover natta.

Det er allerede sendt ut rødt farevarsel for snøskred i Troms og Finnmark. Det er det nest høyeste nivået av farevarsler.

– Store og enkelte svært store naturlige skred ventes løsne av seg selv. Skred kan løsne i sjeldne skredbaner og på nye steder, og nå langt ut i flatt terreng, skriver Varsom.no.

