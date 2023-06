Alle de fem om bord i Titanic-ubåten «Titan» er døde

Fen amerikanske kystvakten kondolerer til familiene klokken 21 torsdag kveld. Ubåten har vært savnet siden søndag.

Kortversjonen OceanGate, som eier Titanic-ubåten som ble savnet søndag, sier torsdag i en uttalelse at de antar at de fem personene om bord er døde.

Den amerikanske kystvakten kondolerer torsdag klokken 21 til de savnedes familier. Vis mer

Saken oppdateres.

– Vi tror nå at vår administrerende direktør Stockton Rush, Shahzada Dawood og hans sønn Suleman Dawood, Hamish Harding og Paul-Henri Nargeolet, dessverre har gått bort.

Det skriver OceanGate, som eier den savnede ubåten, i en pressemelding som BBC har publisert.

– Våre hjerter er med disse fem sjelene og hvert av deres familiemedlemmer i denne tragiske tiden. Vi sørger over tapet av liv og gleden de brakte til alle de kjente, heter det videre.

Info Dette er de omkomne Om bord i ubåten var det fem personer: Hamish Harding (58), britisk oppdagelsesreisende og forretningsmann.

Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden.

Shahzada Dawood (48) og Suleman Dawood (19), pakistanske forretningsmann og sønnen.

Paul-Henry Nargeolet (73), fransk oppdagelsesreisende. Vis mer

På en pressekonferanse torsdag kveld norsk tid bekrefter den amerikanske kystvakten at vrakrestene som tidligere ble funnet i området hvor det søkes, stammer fra den savnede ubåten.

Vrakrestene ble funnet på havbunnen, rundt 500 meter unna baugen til Titanic.

Kystvakten opplyser at det ble funnet til sammen fem deler av ubåten.

– Eksperter har vurdert at restene samsvarer med det katastrofale tapet, sier admiral John Mauger på pressekonferansen.

– Vi varslet familiene umiddelbart, sier han videre.

Info Dette vet vi Ekspedisjonen ubåten «Titan» var på, er ledet av det private selskapet OceanGate. Selskapet startet i 2021 med bemannede undervannsekspedisjoner til Titanic-vraket som befinner seg 3800 meter, eller 12.500 fot, under havet.

Ubåten Titan dykket søndag 13.30 norsk tid mot vraket med fem personer om bord, men mistet klokken 15.47 kontakt med støtteskipet sitt Polar Prince. Årsaken er enda ikke kjent.

Ifølge USAs kystvakt gikk ubåten gå tom for oksygen torsdag klokken 13.08 norsk tid.

Like før klokken 15 norsk tid ble det funnet vrakrester. CNN melder senere at de sitter på et dokument der det kommer frem at vrakrestene stammer fra denne ubåten.

Selskapet OceanGate melder like før klokken 21 norsk tid torsdag at de antar at de fem om bord er omkommet.

Kystvakten bekrefter klokken 21 at de fem er døde. Vis mer

Den amerikanske kystvakten skrev tidligere på Twitter at det var funnet vrakrester i søket etter den savnede Titanic-ubåten «Titan». De bekreftet likevel ikke at funnet var knyttet til den savnede ubåten, men kalte inn til en pressekonferanse klokken 21 norsk tid.

David Mearns, som er havforsker og spesialist på dypvannssøk, sa tidligere til Sky News og BBC at vrakrestene som det er gjort funn av, stammer fra ubåten.

Ifølge Mearns er det funnet deler av den spisse bakenden i tillegg til rammen som ubåten kan stå på.

– Det betyr at skroget ikke er funnet enda, men at to svært viktige deler er blitt oppdaget og at det ikke ville blitt funnet hvis det ikke var fragmentert, sier Mearns, som også er venn av to av personene om bord i ubåten.

Opplysningene, som foreløpig ikke er bekreftet, skal Mearns ha fått fra lederen av The Explorers Club, som har forbindelser til dykke- og redningsmiljøet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post