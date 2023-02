STRAMT BUDSJETT: Helse Bergen har utsatt investeringer i både medisinsk utstyr og bygg. Her Haukeland universitetssjukehus.

Sykehusdirektør om stramt budsjett: − Ikke bærekraftig økonomi

Det er fint at regjeringen tar innover seg at budsjettet ble for stramt, sier sykehusdirektør Eivind Hansen i Helse Bergen. De tør ikke avblåse kuttene ennå. I Innlandet mener man økonomien ikke er bærekraftig.

Sykehusene over hele landet sliter med å få budsjettet til å gå opp. Lønninger, varer og tjenester har økt kraftig i pris, men de får ikke dekket det i inntektene fra statsbudsjettet.

Resultatet flere steder er kutt i sykehusenes tilbud og utsatte byggeprosjekter.

Fredag kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) med et signal om at regjeringen vil snu. De ser at sykehusenes budsjett ble for stramt og skal legge mer penger på bordet.

– Oppdaterte anslag for lønns- og prisvekst i år, er høyere enn det som ble lagt til grunn i fjor høst. Dersom ikke det justeres, vil budsjettet i år virke betydelig strammere enn det som var meningen, sier Vedum i en pressemelding.

– Dette gjør vi noe med, sier Vedum.

Hvor mye penger vil bli klart når revidert nasjonalbudsjett kommer i mai.

HELSE BERGEN: Administrerende direktør Eivind Hansen har hatt den vanskelige oppgaven med å få budsjettet til å gå rundt for Haukeland universitetssykehus.

Det tar sykehussjefen i Bergen som både en god nyhet, og en innrømmelse av feil.

– Det er positivt at finansministeren sender signal om at tilpasningene i sykehusenes budsjetter kunne ha blitt vel så store uten en sånn justering, sier Eivind Hansen, direktør for Helse Bergen og Haukeland universitetssykehus.

– Regjeringen tar innover seg at forutsetningene har vært stramme, kanskje inn mot det urealistiske. Det er bra, sier Hansen til VG.

I Innlandet er man glad for ekstra bevilgninger, men det hindrer ikke kutt og omstillinger:

– Sykehuset Innlandet har en ikke bærekraftig økonomi, og må uansett jobbe videre med å normalisere driften etter pandemien. Det innebærer målrettet jobbing med å redusere sykefraværet, tilpasse bemanningsnivået og opprettholde god drift. Foretakets økonomiske utfordringer skyldes ikke bare økt inflasjon, så planlagte tiltak for 2023 må videreføres, skriver økonomidirektør Nina Strøm Swensson i en e-post til VG.

Se hva sykehusene sier om Vedums pengeløfte og deres planlagte budsjettkutt:

Info Vil sykehusene gå tilbake på sparetiltakene nå? VG har tatt kontaktet sykehusene rundt omkring i landet og spurt om Vedums løfter fører til at de kan unngå noen av kuttene. Dette er svarene vi har fått: Helse Bergen har utsatt investeringer i både medisinsk utstyr og bygg. – Nå vil det fremdeles være stramt, selv om Vedum åpner litt på det. Kanskje blir det rom for noen av investeringene, sier Hansen. Helse Nord vil uansett måtte gå gjennom en omstilling, uavhengig av hvilke midler de får til å dekke økte pris- og lønnskostnader. – Helse Nords hovedutfordring er befolkningsutviklingen og mangel på fagfolk. Vi har som følge av mangel på ansatte leid inn vikarer for en halv milliard kroner i 2022, sier økonomidirektør Erik Arne Hansen i en e-post. Helse Vest planlegger for reduserte inntekter, uavhengig av eventuelle ekstra midler fra regjeringen. – I budsjettet for 2023 har vi lagt til grunn en deflator på 3,8 prosent og vi planlegger etter det. Konsernbudsjettet behandles i styret i Helse Vest 15. februar. Det er selvsagt gledelig om det kommer ekstra bevilgninger. I praksis kan det bety at risikoen dempes og det er mer realistisk å nå de allerede nøkterne resultatene som ligger i budsjettene. Men vi må uansett erkjenne at vi vil stå overfor store økonomiske utfordringer de kommende årene, skriver kommunikasjonsdirektør Bente Aae i en epost til VG. Stavanger har ikke vedtatt kutt i driften. Et stramt budsjett går utover byggeplanene. – Vi har et stort byggeprosjekt og prisveksten gir Stavanger universitetssjukehus store økonomiske utfordringer, sier økonomidirektør Tor Albert Ersdal. Hvor mye mer penger sykehusene får, vil ikke være klart før revidert statsbudsjett legges fram i mai. – Dersom vi skal ha en ansvarlig styring av sykehuset må vi fortsette arbeidet med å redusere kostnadene, sier Ersdal. Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog vil avvente hvor mye mer penger det er snakk om og sier at det er for tidlig å endre budsjettplaner nå. Det samme svarer Helse Førde, Vestre Viken, Helgeland og Møre og Romsdal. St. Olavs hospital i Trondheim sier regjeringens tiltak kan hjelpe dem gjennom et krevende år, men fastslår at det hjelper lite i det lange løp. – Kostnadene til investeringer har vært høyere enn overskuddet i mange år, og slik kan vi ikke fortsette. Vi vil få en strammere økonomi og knapphet på personell i årene som kommer og vi er nødt til å tilpasse oss. Vi må prioritere hva vi skal drive med og hva vi ikke skal drive med innenfor disse rammene, skriver kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne i en epost til VG. Vis mer

– Vi må håndtere det

Det vil fortsatt være stramme budsjett og krav om innsparing i sykehusene. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har bedt sykehusene kutte i bruk av vikarer og tilbud de ikke må ha.

– Jeg vil be sykehusene se hva de kan gjøre mindre av, sa Kjerkol i sin tale til sykehusene i januar.

Samtidig ble det ikke sagt tydelig at statsbudsjettet kom til å bety så store kutt som det har gjort, ifølge Hansen.

FINANSMINISTER: Budsjettene til sykehusene ble strammere enn det som var meningen, innrømmer Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Statsbudsjettet ga inntrykk av å øke sykehusenes inntekter, men da de regnet ut hvor mye prisene på varer og lønninger ville øke, har regjeringen lagt et forsiktig anslag til grunn.

– Det er til dels urealistiske forutsetninger. Vi må håndtere det. Vi må betale varer og lønninger som ligger over forutsetningene for å løse oppgavene, sier Hansen.

– Rent pengemessig er det plusset på i budsjettet, men når man leser teksten i budsjettet er det liten kompensasjon for at lønninger og priser har økt, sier sykehussjefen.

Legeforeningen varslet om tilstanden og kuttene ute på sykehusene. Krf-leder Olaug Bollestad har kritisert helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) for å ikke legge fram faktaene for Stortinget. Kjerkol har svart at hun har vært åpen om utfordringene.

HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap) har bedt sykehusene om å gjør mindre av det de ikke må, for å spare penger.

Hevder feilen var tydelig

Finansministeren Vedum peker på at nye anslag i år viser at statsbudsjettet bommet og la til grunn en for lav prisvekst. Ifølge Hansen var problemet tydelig lenge før.

– Allerede på det tidspunktet budsjettet ble vedtatt i vinter hadde forutsetningene endret seg, slik at de nok visste at de var urealistiske.

– Har det vært forsvarlig?

– Vår jobb er å løse oppdraget som best vi kan, innenfor rammene vi får fra politikerne. Rammene er stramme og det gir mer krevende prioriteringer. Det må både politikerne og befolkningen forholde seg til.

Helseminister Kjerkol ga en ekstra gavepakke på 2,5 milliarder til sykehusene like før jul. Da forklarte hun at sykehusene opplevde høyere utgifter og et etterslep fra pandemien.

«TIL DELS UREALISTISK»: Regjeringen har ikke gitt sykehusene gode nok forutsetninger, sier Eivind Hansen. Sykehuset i Bergen har utsatt investeringer i bygg og i medisinsk-teknisk utstyr.

Ute i sykehusene har det ført til store kutt. Flere har utsatt byggeprosjekt, lagt ned tilbud eller kuttet i arbeidskraft.

Noe av problemet, ifølge direktøren, er at det ikke har blitt varslet høyt og tydelig at dette budsjettet innebar såpass store kutt som det ble.

– Det har vært en reell innstramming, som ikke har vært så åpent signalisert. Det er kanskje det som er litt av utfordringen. De rundt har kanskje ikke sett at dette ble så stramt som det vi ser, sier han.

VG har kontaktet helsedepartementet og finansdepartementet, som ikke vil kommentere saken utover å vise til Vedums pressemelding. Der skriver statsråden at anslagene for prisveksten i år er høyere enn det som ble lagt til grunn da statsbudsjettet ble vedtatt.