Prognosene for gårsdagen var opp til 100 millimeter nedbør enkelte steder.

«Hans» stormer videre – opp til 80 millimeter i Innlandet og Viken

I løpet av ekstremværets første døgn ble mer enn 90 personer evakuert på grunn av flomfare og jordskred.

Kortversjonen Mer enn 90 personer er evakuert i løpet av første døgn av ekstremværet "Hans" i sør- og Østlandet, på grunn av flomfare og jordskred.

Det er sannsynlig at det røde farevarselet fra Meteorologisk institutt vil fortsette utover natt til onsdag.

Valdres toppet nedbørsstatistikken med 88,5 millimeter nedbør, målt fra mandag til tirsdag.

Vest i Innlandet og deler av Viken kan få opptil 80 millimeter nedbør på tirsdag, mens øst i Viken kan forvente mellom 40 og 50 millimeter. Vis mer

– Vi har ekstremvær og alle tilhørende farevarsler ute fra Meteorologisk institutt til i kveld (tirsdag). Det er sannsynlig at vi forlenger det røde farevarselet utover natt til onsdag også, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad til VG.

Ett døgn inn i «Hans» sin herjing på sør- og Østlandet er fasiten klar.

– Det var Valdres som toppet nedbørsstatistikken, men 88,5 millimeter. Da har vi målt fra 08.00 mandag til 08.00 tirsdag, sier Mjelstad.

Etter Valdres, er de våteste stedene tirsdag morgen som følger:

Reinli i innlandet på annenplass med 76,2 millimeter.

Sigdal i Viken på tredje, med 74,2 millimeter.

Hedal i Valdres på fjerde med 73 millimeter.

Sokna i Viken og Hemsedal på delt femte, med 72,2 millimeter.

Småelver og mindre vassdrag har vært oversvømt under stormens første døgn.

Og det kommende døgnet ser også ut til å bli en utfordring. Vest i Innlandet og deler av Viken kan få så mye som 80 millimeter nedbør i løpet av tirsdag.

– Dette er bare estimater, men det koker ned til at vi opprettholder rødt farevarsel i alle områder (til i kveld), sier Mjelstad.

Øst i Viken, ligger prognosene på mellom 40 og 50 millimeter.

– Med nedbør er det viktig å huske at vi ser konsekvensene over tid. Bakken er våt og mettet, så all nedbør kommer til å kjennes godt, sier han.

Les også Flere får gjentagende nødvarsel: – Skjønner at det er frustrerende Natt til tirsdag har flere Oslo-beboere mottatt gjentagende nødvarsler på mobil.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Mer enn 90 evakuert

Flomvarsler Harald Sogne ved NVE sier like før klokken 09.00 at vi er inne i en liten periode med nedbørspause.

– Det har vært veldig høy vannføring i bekker og mindre vassdrag fra Drammen opp til Mjøsa i løpet av mandag og natt til tirsdag, sier han.

Som følge har 72 personer blitt evakuert i Leirsund i Lillestrøm kommune natt til tirsdag.

– De har blitt evakuert ned igjen, sier Sogne.

I tillegg er flere husstander i Nord-Aurdal evakuert.

Les også Familier evakuert på Nordmøre: – Måtte forlate dyrene Familien måtte evakuere gården på Nordmøre mandag kveld. Dyrene står igjen: – Vi krysser fingrene, sier bonden.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

I Østre Toten og Søndre Land kommune ble 20 personer evakuert natt til tirsdag.

– Vi vurderte evakuering i Vågå kommune i Gudbrandsdalen også, men der ble det bestemt at vi avventer. Det blir gjort en ny vurdering i løpet tirsdags morgen, sier Sogne.

Les også Reddet etter jordras: – Vi hadde ikke noe annet valg NORD-AURDAL (VG) Flere ras har rammet flere steder i Valdres. I natt ble det dramatisk for familien Ødegaard.

Høy vannføring

Sogne forklarer at nedbøren i første runde oversvømmer bekker og mindre vassdrag mellom mandag og tirsdag.

– Lokalskader og småelver som blir oversvømt har vi allerede sett. Vi kan forvente mer av det senere i dag, med mer nedbør.

Blant annet har flere veier vært stengt i løpet av natten og flere elver har rent over.

Etter hvert som vannstanden minker i de mindre vassdragene utover uken, vil vannføringen i hovedvassdragene øke.

– Vi må forvente forholdsvis høy vannføring i Drammenselva på torsdag og fredag. Det samme gjelder Hallingdalselva, Begna og Randsfjorden.