FORSVANT: Tove var savnet i to og en halv uke før hun ble funnet død.

To kvinner tiltalt for Tove-drapet: Mener hun ble kvalt og tent på

Påtalemyndigheten mener de to kvinnene kvalte Tove til døde før de gjemte henne i et skogholt og tente på.

Nå står kvinnene, som er 18 og 21 år, tiltalt for drapet på 21 år gamle Tove som forsvant natt til 16. oktober i fjor. Dagen etterpå ble de to jevnaldrende kvinnene pågrepet.

Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at Tove forsvant, og frem til hun ble funnet død i et skogholt utenfor Vetlanda 2. november. Ingen av de to pågrepne kvinnene fortalte hvor hun befant seg før hun ble funnet, skriver Aftonbladet.

Påtalemyndigheten mener Tove ble drept hjemme hos en av de to kvinnene.

De to unge kvinnene er tiltalt for drap og å forstyrre gravfreden. Ifølge Aftonbladet mener påtalemyndigheten kvinnene skal ha kvalt Tove før de dumpet henne i skogholt og en av dem tente på henne.

SVT skriver at 20-åringen senere samme døgn skal har reist tilbake til stedet og helt brannfarlig væske på kroppen og tent på igjen.

– Kvinnene tiltales for å i samarbeid ha begått gjerningene, skrivere påtalemyndigheten i en pressemelding.

Konfliktfylt relasjon

Aktor Adam Rullmann sier etterforskningen har vært omfattende, og at de har et tydelig bilde av hva som har skjedd.

– Etterforskningen tyder på at den avdøde 21-åringen og den mistenkte 20-åringen hadde en konfliktfylt relasjon, men noe nærmere motiv har vi ikke klart å avdekke, sier Rullmann.

Erkjenner deler av forholdene

Ifølge SVT skal begge kvinnene lenge ha nektet for anklagene, før de etter hvert har erkjent deler av dem. Den eldste kvinnen skal blant annet ha erkjent at Tove døde i hennes leilighet, og at det var snakk om mishandling, men ikke drap. Hun erkjente også å ha flyttet på Toves kropp.

Den yngste tiltalte skal ha erkjent brudd på gravfreden, men ment at hun var beruset og sov da Tove døde. Ifølge advokaten hennes følte hun seg tvunget til å flytte på kroppen, skriver SVT.

