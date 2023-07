Apotek-ran i Time: − Vi søker etter gjerningsmannen

En gjerningsmann har forlatt stedet på en hvit sykkel etter et apotek-ran i Time i Rogaland lørdag formiddag.

Klokken 10.20 lørdag fikk politiet melding om at et apotek i Kvernaland i Rogaland var utsatt for et ran.

En gjerningsmann iført mørke klær har forlatt stedet på en hvit sykkel, ifølge politiets beskrivelse.







Dag Steinkopf, operasjonsleder i Sør-Vest Politidistrikt bekrefter at de er tilstede på området.

– Vi er i området og søker etter gjerningsmannen, og på apoteket og innhenter forklaring fra de ansatte, sier Steinkopf til VG.

– Er det brukt våpen?

– Vi kan bekrefte at det er brukt en gjenstand.

Politiet og helse ivaretar de ansatte og politiet gjør åstedsundersøkelser og tar i mot forklaringer.

Det skal være snakk om varer som er stjålet, melder politiet på Twitter.

Apoteket er stengt og det er hengt opp en lapp der det står at «Apoteket er stengt på grunn av ran».

Det viser bilder publisert av NRK.