Coronasituasjonen i Oslo: Innfører forbud mot at flere enn ti personer samles i private hjem

– Situasjonen i Oslo er alvorlig, sier byrådsleder Raymond Johansen. Nå skjerpes tiltakene i hovedstaden.

Oppdatert nå nettopp

– Denne utviklingen må vi stoppe og vi må gjøre det nå. Vi må igjen innføre svært inngripende tiltak dersom utviklingen fortsetter, sier byrådslederen under en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Dette er sentrale tiltak som gjøres eller vurderes:

Oslo kommune vil fra i morgen tirsdag forby private samlinger på over 10 personer.

Oslo kommune skjerper munnbindanbefaling og byrådslederen ber folk bruke munnbind på kollektivtrafikk uansett.

Kommunen anbefaler alle serveringssteder å føre gjestelister.

Kommunen vil vurdere å forby arrangementer på offentlig sted.

Oslo har fortsatt en stigende smittetrend.

– Dette betyr ikke at vi har rykket tilbake til mars/april. Vi har mye bedre kontroll nå. Testkapasiteten er fortsatt stor. Vi kan skalere opp til å teste 35.000 personer i uken, sier byrådsleder Johansen.

I tillegg er kapasiteten i helsevesenet god, understreker han. De fleste som smittes nå er dessuten i 20-årene., og sykdomsforløpet er dermed sjeldent alvorlig. Men smittesporingen er desto verre, sier Johansen:

– Vi har hatt mange med smitte med 250 nærkontakter. Da sier det seg selv at smittesporingen blir vanskelig.

les også Smittetrenden i Oslo er fortsatt stigende

Innfører grense for 10 personer som samles privat

– Vi må stramme inn. Vi må få «meter’n» tilbake i alt vi gjør. Vi må beskytte oss med munnbind, og skjerper hvor mange som kan samles i private hjem. Fra i morgen innføres forbud om å samles mer enn 10 personer i private hjem, sier Johansen.

Bakgrunnen er at kommunen ser at smitte ofte skjer i privat sammenheng, sier Johansen på spørsmål fra pressen.

Kommunen vil dessuten vurdere forbud mot arrangementer på offentlig sted, sier han.

Skjerper munnbindanbefaling

Kommunen skjerper også munnbindanbefalingene. Den pågående busstreiken har ført til stappfulle trikker, ifølge byrådslederen.

– Det sier seg selv at stappfulle trikker øker smittefaren. Vi skjerper nå munnbindanbefalingen. Vi ber deg innstendig om å bruke munnbind. Ikke se an om det er mye folk. Ikke anta at det er greit. Nå kan du bare regne med at det er fullt.

Det gjelder også andre steder det er trangt, som på butikken, sier han.

– Vi prøver først med det gode. Sterke anbefalinger. Samtidig er det viktig at håndhevelsen er på plass. Vi vil vurdere et påbud hvis det nå ikke fungerer, sier byrådslederen på VGs spørsmål om hvorvidt en anbefaling er tilstrekkelig.

Fra og med nå vil kommunen dessuten anbefale alle serveringssteder om å føre gjestelister – også steder som bare serverer alkohol eller kantiner.

– Du som serveringssted bør ha oversikt over alle som har besøkt deg for å gjøre smittesporing så enkel som mulig. Dette må selvsagt gjøres i tråd med personvernet. Her vil kommunen bidra med råd.

Mandag formiddag har kommunen sendt ut en SMS til innbyggerne der de minner om smittevernrådene:

«Oslo trenger din hjelp. Hold 1 meter avstand. Bruk munnbind ved trengsel. Syk? Bli hjemme. Unngå buss, trikk og bane hvis mulig. Gjør det for Oslo» skriver kommunen, og lenker til kommunens coronanettside.

– Hvis ikke smitteutviklingen snur, må vi vurdere å gjøre anbefalingene våre til forbud og påbud. Hvordan kan vi unngå det? At alle tar personlig ansvar for å stoppe smittespredningen, sier Raymond Johansen (Ap).

VG oppdaterer saken.

Publisert: 21.09.20 kl. 15:04 Oppdatert: 21.09.20 kl. 15:28

Les også