BEKREFTER PRØVER: Jan Helge Andersens forsvarer Svein Holden bekrefter nå at det er tatt nye DNA-prøver av Andersen.

Politiet har tatt nye DNA-prøver av Jan Helge Andersen

Det bekrefter hans forsvarer Svein Holden overfor VG.

– Prøvene ble tatt på fredag. Politiet spurte om han var villig til å avgi nye prøver, og det var han naturligvis. Da fant vi et passende tidspunkt, sier han.

Til Nettavisen, som meldte om de nye prøvene først, sier advokaten også at de er i dialog med politiet for å finne et tidspunkt for nye avhør.

Også statsadvokat Andreas Schei bekrefter DNA-prøvene, men vil verken kommentere dette eller avhørene.

– DNA er viktig i saken fordi vi i dag kan analysere flere markører, da er det også viktig med nye prøver, sier Schei til avisen.

Politiet har også tatt nye DNA-prøver av nylig løslatte Viggo Kristiansen. Det ble gjort 6. juni - også disse av Oslo-politiet som har ansvaret for å etterforske straffesaken mot Kristiansen.

I 2018 ba Gjenopptakelseskommisjonen om å få utarbeidet en oversikt over det eksisterende DNA-materialet i Baneheia-saken, og avdeling for biologiske spor ved Oslo universitetssykehus (OUS) identifiserte da 22 sporprøver som de mente kunne være aktuelle for nye DNA-analyser, gitt at prøvene inneholder DNA av mannlig opprinnelse.

VG er ikke kjent med hvilke andre personer politiet vil hente ut nye referanseprøver av.

Derfor kan nye prøver gi nye DNA-svar

Seksjonsleder Heidi Frydenberg i seksjon for DNA hos Kripos har tidligere forklart VG at mens man i 1996 kun hadde elleve såkalte markører i en DNA-profil, har man i dag 24 slike markører.

Det vil si at dersom et spor og en person matcher hverandre på de 24 markørene, er det mye mer sikkert enn om det er 11 markører som stemmer overens.

Omstridt bevis

DNA-beviset er blant dem det strides om i Baneheia-saken, og blant årsakene til at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenoppta straffesaken mot Viggo Kristiansen tidligere i år.

Det var i 2002 Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia. Agder lagmannsrett slo fast at han sammen med kameraten Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000.

Andersen ble løslatt i 2016 etter å ha sonet sin fengselsdom på 19 år.

1. juni i år avgjorde Høyesterett enstemmig at Kristiansen skulle løslates.