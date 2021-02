Tomine Harket: Covid-smittet på Gamla

Artist Tomine Harket (27) forteller at hun var en av dem som ble smittet av covid-19 på utested «Gamla» i Oslo før jul.

Artisten og låtskriveren Tomine Harket var en av gjestene på NRKs Nytt på Nytt fredag kveld. Der kom hun med opplysningen om at hun ble smittet mandag 9. november på Oslo utestedet «Gamla».

– Jeg var en av de idiotene som var på Gamla og ble smitta. Jeg var en av dem. Men for å være helt klar, jeg gjorde ikke noe galt, det var hundre prosent lov å dra dit, forteller hun på Nytt på Nytt.

Pernille Sørensen mente dette ikke var noe å være flau over.

– Jo, det er hundre prosent lov å være flau over det, sier Harket.

Tomine Harket på Sentrum Scene ved en tidligere anledning. Foto: Krister Sørbø

Minst 40 personer fikk påvist corona-smitte etter at partystemningen tok av på utestedet aller siste kvelden før skjenkestoppen ble innført i hovedstaden.

- Jeg kjenner at det er litt sjukt å innrømme på TV at jeg var en av de som var der for det satt ganske langt inne. Jeg husker jeg så alle overskriftene dagen etter og tenkte: «Å, jeg er en av de, ja, jeg fikk corona», sa hun videre.

«Du merket ingen ting?» spurte programleder Bård Tufte Johansen.

– Jeg mistet smak og lukt i to døgn og så gikk det egentlig veldig bra, sa hun.