Her blir det streik i Oslo

Skoler, barnehager og sykehjem rammes når flere av Unios medlemmer tas ut i streik i hovedstaden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Oslo kommune melder at Unio tar ut sine medlemmer i streik fra fredag morgen. Dette er det eneste fagforbundet av totalt fire som det ikke har blitt enighet med.

Unios medlemmer inkluderer blant annet barnehageansatte, lærere og helsearbeidere.

Unios forhandlingsleder, Aina Skjefstad Andersen understreker at Unio skjermer alle som jobber direkte med koronapandemien og vaksinering, og helsevesenet legges på helgebemanning.

– Vi gikk inn med krav om klar reallønnsvekst for våre medlemmer, og at dette skal være starten på et lønnsløft. Det gjorde vi fordi vi mener Oslo må bruke lønn som et virkemiddel for å møte rekrutteringsutfordringer, sier hun til NTB.

VG siterte først NRK på at også Fagforbundet tok ut sine medlemmer i hovedstaden, men vi ble senere gjort oppmerksomme av Fagforbundet på at dette ikke stemmer.

Her tar Unio ut flest ansatte i streik

Barnehager: Alle barnehagene som rammes av streik ligger i bydel Vestre Aker. Det gjelder Dalskroken, Frantsebråten, Grindbakken, Hamborg, Helenes, Hov - Meklenborg, Huseby, Jarbakken, Landingsveien, Liabakken og Orebakken barnehager.

Helseavdelinger i Vestre Aker bydel: Skolehelsetjenesten, Enhet for bestiller, Fagutvikling og kvalitet, Hverdagsmestrinsteam, Lavterskeltilbud, Ressursenhet barn og unge, Bydelsadministrasjonen og Nav.

Skoler: Følgende skoler blir rammet: Bogstad, Grindbakken, Hovseter, Huseby, Midstuen, Ris, Slemdal, Stenbråten, Svendstuen, Sørkedalen, Voksen, Nydalen VGS og Ullern VGS.

Sykehjem: Lilleborg helsehus, Langerud sykehjem, Ellingsrudhjemmet, Ullern helsehus og Ullernhjemmet.

Kultur- og idrettsbygg: Deichman Bjørvika og Munchmuseet

Helseetaten: Fagsystemavdelingen, Folkehelse og omsorg, Folkehelse og omsorg - Senter for fagutvikling og forskning, Kommunal akutt døgnenhet 2, Kommunal akutt døgnenhet 3, Forsterket rehabilitering.

Det pågår fortsatt mekling i lønnsoppgjøret i staten.