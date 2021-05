Sputnik-kuppet

EP. 214 MINPublisert: 28. May

Det hemmelige opptaket

I et hemmelig lydopptak sier en norsk finansmann at han og actionstjernen Steven Seagal har vært involvert i handel med vaksiner. Men finansmannen nekter i ettertid for at det er sant. Bli med videre på jakten på hva som skjedde da Ghana skulle kjøpe millioner av Sputnik-vaksiner.