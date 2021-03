STUDENT: Guro Vollan Nilsen skal tilbringe påskeferien og resten av pandemien i sin lille studentleilighet i Oslo. Foto: Privat

Guro (21): − Studenter blir alltid nedprioritert

Guro Vollan Nilsen (21) studerer i Oslo og har følt seg nedprioritert under hele pandemien. Hun får støtte av AUF-lederen som mener situasjonen er vanskelig og sår for unge.

Nilsen kommer fra Finnmark, og studerer til å bli lektor i hovedstaden. Hun har hele familien sin i Nordkapp kommune helt nord i landet, og skulle gjerne truffet dem denne påsken.

– Hovedgrunnen til at vi ikke gjør det, er jo at det er en veldig vanskelig situasjon, så vi har ventet med bestille flybilletter.

Hun skulle ønske at regjeringen var tidligere på ballen og er skuffet over at de fikk påskerådene først i forrige uke.

– De visste jo at smitten økte i Oslo, og kunne kommet med tydeligere retningslinjer mer enn en uke før. I hvert fall for oss som bor så langt unna. Studenter blir alltid nedprioritert, sier Nilsen.

På fritiden jobber hun 20 prosent i en butikk, men er for tiden permittert. I tillegg er hun medlem i AUF, men har ikke verv i organisasjonen.

LEI: Ola Svenneby er leder i Unge Høyre, og forstår at studenter synes situasjonen er vanskelig. Foto: Privat

– Alle sammen er møkk lei

Ola Svenneby er leder i Unge Høyre, og forstår at situasjonen er vanskelig å følge med på, spesielt i områder med mye smitte.

– Jeg bor jo i Oslo selv. Og føler man har sluttet å forholde seg til nye regler. Man lever det samme livet hele tiden, der man ikke gjør noe, ikke møter noen, ikke forholder seg til noen, sier han til VG.

Han sier at han forstår at myndighetene synes det er vanskelig å lage regler, fordi de baserer seg på faglige råd som noen ganger slår skjevt ut.

– Det som er vanskelig i alle disse spørsmålene, er at ting må være basert på faglige råd, og det er det som må holde smitten under kontroll. Så er det ikke noe tvil om at det slår skjevt ut.

Svenneby legger til at han synes det er «kjipt, kjedelig og vanskelig»

– Det er mange studenter som ikke har rukket å få et sosialt nettverk. Reglene er like for alle, men de rammer studenter hardere.

– Hva burde vært gjort annerledes?

– Det synes jeg er veldig vanskelig å svare på, fordi man må gjøre det som gjør at smitten blir slått ned, sier han.

Dette er rådene som gjelder i påsken for studenter

Forrige torsdag sa helseminister Bent Høie (H) til VG at studenter som bor alene eller uten egen familie, kan reise hjem til familien sin i påsken.

– Hvis du er en student som bor på hybel et annet sted, men du har likevel gutte- og jenterommet hjemme så er det er helt greit å reise hjem i påsken, sa Høie da.

Han la til at man ikke skulle bruke student-tittelen i dette tilfellet dersom man er etablert et sted og allerede er en del av en annen by.

– Ta et eksempel da. Hvis du er etablert i Oslo og har definitivt flyttet hjemmefra, så betyr ikke det at om en i familien har student-status så kan du dra hjem i påsken, sa helseministeren i forrige uke.

Guro Nilsen synes rådene er vanskelige. Selv bor hun i en liten leilighet med en samboer. Hun skjønner ikke om hun da regnes som etablert eller ikke.

– Derfor droppet vi å bestille billetter hjem, sier hun.

Hun legger til at hun mener det har kommet tydelige råd til andre grupper, men at studentene har fått «vimsete råd».

Uenig i nedprioritering

Helsedepartementet skriver i en e-post til VG at dette rådet ikke handler om å nedprioritere studenter, men heller at studentene prioriteres opp.

– Rådet skal sørge for at tradisjonelle studenter, som studerer i en kommune med høy smitte, skal kunne reise hjem i påsken. Men om man er etablert med en egen samboer eller ektefelle og eventuelle barn, bor du ikke lenger hjemme hos foreldrene dine, og da bør du ikke reise til foreldrene dine dersom du kommer fra et område med høy smitte, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc.

– Synes du det er rettferdig at eldre voksne med hytte får bruke den, mens studenter og unge voksne blir sittende i små leiligheter i byen?

– Erfaringen fra hytteforbudet i fjor var at førte til at folk hopet seg opp i byene, med de smittevernutfordringene det medførte. Når det i år er mulig å reise på hytta, vil vi forhåpentligvis unngå det problemet. Studenter og unge voksne kan på lik linje med andre låne eller leie en hytte og reise dit med egen husstand dersom de er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet.

UKLART: Astrid Hoem i AUF mener at reglene for studenter og unge er for uklare inn mot påskeferien. Foto: AUF

– Vanskelig og sårt

Leder i AUF, Astrid Hoem, sier at hun opplever reglene som provoserende.

– Men aller mest vanskelig og sårt. Det er en vanskelig situasjon når det er vanskelig å vite hva som er riktig å gjøre. Det er ganske uoversiktlig hvis man er 20 år, bor i kollektiv, og kanskje ikke har jenterommet hjemme hos foreldrene sine.

Hoem sier at hun selv har fulgt alle pressekonferanser, men fortsatt synes reglene er uklare. Hun legger til at det ikke bare er studenter som synes det er vanskelig, men også unge i jobb, med for eksempel fagbrev, som er i samme situasjon.

– Jeg ville gitt klarere råd på vegne av alle unge som bor i kollektiv eller små leiligheter uten jenterom hjemme. Nå har unge tatt en veldig stor del av regningen i dugnaden.

Samtidig forstår hun at det er vanskelig å lage råd som treffer alle, og at det er vanskelig å sette seg inn i myndighetenes situasjon fordi de sitter på mer informasjon.

– Men det er mange tusen voksne som skal på hytta. Mange studenter kommer til å sitte alene på hybelen hele dette året, legger hun til.