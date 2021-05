Nå har VG+ fått en helt ny hjemmeside

VG+ består av langt mer enn bare artikler. Nå har vi samlet alt på ett sted, slik at du får best oversikt og mer av det du liker.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Når vi nå lanserer nye vg.no/pluss, er det med målet om å gi deg - enten du er abonnent eller ikke - en bedre oversikt over alt det gode innholdet vi har å tilby.

Visste du for eksempel at vi legger ut opptil 35 nye VG+-artikler hver eneste uke? Eller at du som abonnent kan kose deg med over 400 dokumentarfilmer? Eller at vi stadig får rettigheter til mer live sport - som norsk og internasjonal fotball, ishockey, boksing og mye, mye mer?

I tillegg finner du selvsagt enkelt frem til suksesser som «Ikke lov å le på hytta», Jo Nesbøs podkastserie «Sjalusimannen», kryssord, quiz, tegneserier og alt det andre som er inkludert i abonnementet.

– Med nye vg.no/pluss håper vi at våre abonnenter enkelt skal finne frem til alt det gode stoffet vi har å tilby. Tid er en kostbar ressurs for mange, og vi håper denne siden skal hjelpe deg å finne frem til det du liker enda fortere, sier redaktør for VG+, Jane Throndsen.

Her er noe av det du vil finne

Historiene du ikke klarer å legge fra deg

Hver uke tar vi deg med tett på mennesker, dypt inn i sterke historier og bak lukkede dører, men du får også historier som inspirerer.

Våre dedikerte designere sørger for digital presentasjon av ypperste klasse.

På VG+ får du også tilgang til alle de gode reportasjene fra det prisbelønte magasinet VG Helg.

Tips og tester

VG+ gir deg tips og råd som kan gjøre hverdagen din litt enklere. Hvilken bil bør du velge, hvilket pinnekjøtt som er best til jul, hvordan du kan spare penger og ta smartere økonomiske valg.

La våre eksperter guide deg til en bedre økonomi, bedre psykisk og fysisk helse - og kanskje til og med til et bedre samliv. Sjekk også ut våre eminente spaltister!

