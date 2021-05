BYTTE TELEFON: Med Swap-abonnement kan man få ny telefon hvert år. Nå må Telenor svare for miljøbelastningen med dette. Foto: Therese Alice Sanne

Reagerer på Telenors Swap-telefoner: − Negativ miljøeffekt

Nå må Telenor svare om sin Swap-ordning, hvor kunder kan få ny telefon hvert år. – Å sende slike signaler som Telenor gjør her er ikke veien å gå, sier Naturvernforbundet. Flere tele-selskaper har lignende ordninger.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

«Med SWAP er det enkelt å bytte til ny mobil hvert år – hvis du vil!», reklamerer Telenor på sine nettsider.

Etter en klage til det offentlige organet Klagenemda for miljøinformasjon, må Telenor nå svare om Swap-ordningen innen 30 dager.

Naturvernforbundet reagerer på denne ordningen, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding:

– Selvsagt har økt forbruk av mobiltelefoner en negativ miljøeffekt. Klimagassutslipp, forurensning og enorme arealinngrep for gruvevirksomhet er bare noen av de negative miljøkonsekvensene av smarttelefonproduksjon.

Beholder vi mobilen vår ett år lenger, kan vi spare CO₂-utslipp tilsvarende det én million fossilbiler slipper ut i året, viser en tidligere rapport.

Det er en misforståelse at Swap-programmet ikke er miljøvennlig, skriver Telenor i en e-post til VG. Les hele Telenors svar lenger ned i saken.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Mye svinn

For å undersøke om Swap-ordningen faktisk medfører hyppigere utskifting av smarttelefoner spurte Naturvernforbundet Telenor om hvor lenge en Swap-kunde har en smarttelefon før den skiftes ut.

Telenor svarte ikke på dette, ifølge Naturvernforbundet, og begrunnet det med at det ikke oppfyller betingelsene for informasjonsplikt etter miljøinformasjonsloven § 16 ved at ordningen ikke medfører en «ikke ubetydelig påvirkning på miljøet».

På sine nettsider skriver Telenor at den gamle mobilen får «et nytt liv» når bytter den inn i en ny.

Naturvernforbundet stiller også spørsmål ved dette:

– Selv om resirkulering er bra og en del av løsningen er det såpass mye svinn av både energi og råmaterialer i prosessen at det beste for miljøet er å ha produktet så lenge som mulig i bruk, sier Gulowsen.

Telenor ser annerledes på det:

«I sju av ti norske hjem ligger det gamle mobiler i skuffer og skap. Dette gagner ingen og utgjør en potensiell miljøskade», skriver David Fidjeland, kommunikasjonssjef i Telenor Norge, i en e-post til VG.

Flere har lignende ordning

Norge har et skyhøyt forbruk av smarttelefoner, og er i verdenstoppen i elektronisk avfall per person, ifølge Naturvernforbundet.

– Å sende slike signaler som Telenor gjør her er ikke veien å gå når vi må få slutt på overforbruket vårt, som i hovedsak skyldes at vi kvitter oss med ting lenge før den reelle brukstiden er over, sier Gulowsen i pressemeldingen.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Det er ikke bare Telenor som har tilbud der man kan få ny telefon jevnlig:

Telia Svitsj tilbyr også ny mobil årlig, og med ICE mobilbytte kan du bytte til ny mobil etter 18 måneder.

Telefoner som fortsatt kan brukes, leveres til andre markeder i utlandet og Norge, skriver Telia på sine nettsider. Gjenbruk er bra for miljøet, og det betyr at du kan mobilbytte med god samvittighet, skriver ICE.

Naturvernforbundet oppgir til VG at de kun har klaget inn Telenor:

– Det er ikke fordi vi mener at de andre er ok, men vi må begynne et sted. Og når det blir etablert at dette ikke er ok, vil det gjelde alle, sier Gulowsen til VG.

Gulowsen understreker at det er kun manglende svar de har klaget på, og ikke ordningen som sådan. Først må tallene på plass, påpeker Naturvernforbundet.

Telenor: – Misforståelse

På kritikken svarer David Fidjeland, kommunikasjonssjef i Telenor Norge, i en e-post til VG:

«Da Telenor i juni 2106 lanserte SWAP i Norge, spådde vi at leiemodeller, gjenbruksmodeller eller innbytteløsninger vil bli mer og mer populært i mobilbransjen, rett og slett fordi det forlenger levetiden for mobiltelefonen. Kjernen i SWAP-programmet er nettopp gjenbruk og det er en misforståelse at SWAP-programmet ikke er miljøvennlig. Det er det motsatte som er tilfelle. Gjennom Telenors SWAP-program forlenges mobilens levetid, enten ved gjenbruk i annet marked eller gjennom reparasjon. SWAP har også skjermforsikring inkludert, som gjør at mobilene i større grad blir reparert enn at de blir kastet når de blir ødelagt.

Det er viktig å presisere at dette programmet ikke legger opp til at du skal bytte mobilen hvert år, men at du har muligheten til det. Mobiler som swappes inn blir sjekket for mangler og skader i butikk og sendes til Telenors samarbeidspartner. Her blir innholdet slettet, og mobilen klargjort for videresalg, enten via partnere eller Telenors God Som Ny-løsning.

I sju av ti norske hjem ligger det gamle mobiler i skuffer og skap. Dette gagner ingen og utgjør en potensiell miljøskade. Med SWAP kan kunden skal være trygg på at mobilen gjenbrukes. Tall fra Elektronikkbransjen viser at mobiltelefonene generelt har lengre levetid, og at salget de senere år har gått ned. Dette er kanskje beste indikasjon på at bransjen har etablert en velfungerende standard for mobiltelefonbruk som også ivaretar miljøhensyn.

Vi har nylig mottatt henvendelsen fra Klagenemda for miljøinformasjon og ser frem til å svare innen fristens utløp».