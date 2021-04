REGJERINGENS POLITIREFORM: Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum reagerer kraftig på at brannvesenet sier de ofte kommer først på stedet og dermed må utføre politioppgaver, og mener regjeringens politireform har skylden. Foto: Tore Kristiansen

Reagerer sterkt på politiets utrykningstid: − Sentralisering har sin pris

Brannmenn i Salangen kommune forteller at de ofte kommer først til stedet og må utføre politioppgaver. – Ikke akseptabelt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Forrige uke skrev VG om flere deltidsbrannmenn i Salangen kommune i Troms og Finnmark, som forteller at de ofte må vente opptil to timer før politiet kommer til stedet.

Den lille kommunen er avhengig av å ha ordningen med deltidsbrannmenn på bakvakt hele døgnet, fordi det ikke lønner seg å ha fulltidsansatte på et så lite sted.

– Vi har jo ikke politiet her, så da kalles brannvesenet ut og er framme tidligere i de aller fleste tilfellene. Så vi fungerer som stedfortreder. Det er i hvert fall sånn vi opplever det, sier deltidsbrannmann Børge Lind (40).

Det fører til at brannvesenet må stå i situasjoner de er usikre på hvordan de skal håndtere, forteller Lind.

BAKVAKT HELE DØGNET: Cato Sørensen (47), Lars Georg Nordhus (47) og Børge Lind (40) jobber som deltidsbrannmenn i tillegg til sine andre jobber. Det innebærer å være tilgjengelig på bakvakt hele døgnet i bygda. Foto: Gøran Bohlin

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum reagerer kraftig på det Lind og kollegene forteller.

– Kjerneoppgaven til staten er beredskap. Folk skal være trygge på at politiet kommer innen rimelig tid når de ringer nødtelefon. Det at brannmennene må gjøre politioppgaver er ikke akseptabelt, sier Vedum.

Han mener regjeringens politireform har skylden, som innebar at Norge gikk over til 12 politidistrikt i 2016.

– Brannvesenet er det eneste som ikke er sentralisert. Dette er et eksempel på hvordan sentralisering har sin pris, hvor brannmenn blir stående med alle oppdragene.

Vedum: Økt responstid i 9 av 12 distrikter

Brannmennene forteller om at noen på stasjonen i Salangen har sluttet på grunn av de ekstra oppgavene de har fått. Det bekymrer Vedum.

– Det vi er redde for, slik som de er i Salangen, er at det over tid vil bli vanskelig å rekruttere deltidsbrannmenn fordi de må løse andre oppgaver.

Politiet har en helt annet kunnskap om å løse visse typer oppgaver enn det brannmannen har, sier Vedum.

– Deltidsbrannmennene har også andre jobber, og tatt på seg dette i tillegg. Det å komme inn i voldshendelser er noe helt annet enn å slukke brann. Politiet har en god utdannelse i bunn, og om man har opplevd dramatiske hendelser er du en del av et team. Slik er det ikke for brannvesenet. Det handler om tryggheten til folk – en brannmann er ikke trent til slike situasjoner.

RESPONSTID: Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum mener man må se på den konkrete responstiden rundt i landet, og ikke se på antall hoder i politiet. Foto: Tore Kristiansen

I forrige uke sa justisminister Monica Mæland (H) til VG at «vi aldri har hatt flere politifolk over hele landet enn nå, og at politiet rykker ut til mange flere oppdrag og er bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet enn noen gang tidligere».

Vedum mener statistikken lyver, fordi politiet kommer raskt frem til de fleste steder, men at det på små plasser kan ta svært lang tid.

– Vi har statistikk fra politidirektoratet, og den synliggjør det motsatte – i 9 av 12 distrikter har responstiden økt i enkelt kategorier. Man må se på den konkrete responstiden rundt i landet, det hjelper ikke se på antall hoder. Og det kan ikke regjeringen komme seg unna.

Mæland: Meningsløst å skylde på politireformen

Justisminister Monica Mæland sier at man ikke må gjøre det til et problem at blålysetatene samarbeider.

– Men når det er sagt er det politiets oppgave å håndtere alvorlige situasjoner. I områder med store avstander kan bistand fra brann- og redningsvesenet være en livsviktig ressurs. Samtidig har jeg forståelse for at det kan være utfordrende for brann- og redningspersonell å ankomme til hendelser som ikke ligger innenfor kjerneoppgavene.

Mæland mener det er meningsløst å skylde på politireformen i denne sammenhengen, og trekker frem at landet har flere politi nå enn noensinne før.

– Det er ikke sånn at alt som ikke er perfekt i politiet er politireformens feil, selv om Vedum liker å gjenta det til det kjedsommelige – det er ingenting som tilsier at dette var bedre da Vedum satt i regjering. Tvert imot, politiets egne tall viser at de stadig rykker raskere ut.

UENIG: Justisminister Monica Mæland sier det er meningsløst å skylde på politireformen. Foto: Tore Kristiansen

– Hva tenker du om at brannmenn forteller om en så lang utrykningstid for politiet?

– Vi skal selvsagt ha så kort responstid som mulig, og det er derfor vi i 2015 begynte å måle responstid, og det er derfor politiet har hatt den sterkeste bemanningsveksten i offentlig sektor siden 2013. Faktum er at politiet rykker ut stadig raskere og får stadig flere 112-anrop. Politiet innfridde i 2020 for første gang de nasjonale kravene til responskrav siden de ble innført i 2015. Det er veldig bra, og jeg vil skryte av politiet for den innsatsen som gjøres, sier Mæland.

Hun legger til at det er satt i gang et arbeid for å bedre brannvesenets situasjon.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Politidirektoratet har fått i oppdrag å se nærmere på samhandlingen mellom brann- og redningsvesenet og politiet. Arbeidet skal være ferdig i januar 2022.

Tilstedeværelse

Vedum understreker viktigheten av et politi som kjenner lokalsamfunnene i Norge.

– Det er viktig med forebyggende arbeid, hvor man kan ta tak i ting i en tidlig fase. Noe av styrken i Norge er tilliten til politiet, og den tilstedeværelsen bygger tillit. Det er byggende at politiet er der, og ikke bare når det skjer noe galt.

Senterpartiet vil opprette nye polititjenestesteder, og gå gjennom de stedene der responstiden er for lang.

– Det bør være bedre bakvaktområder. Vi vil jobbe for en kombinasjon av opprettelse av nye steder og samarbeid med bakvakt, sier Vedum.